Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 tutuklama

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kentte aktif olarak kullanılan örgüt evlerinde kalan örgüt üyelerine gıda ve para yardımı yapan, işlem görmüş şahıslara yardım yapan şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Ankara, Batman, Bingöl ve Bursa'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 8 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:03

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