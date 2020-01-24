Elazığ’daki 6,5’lik depremin ardından sarsıntılar sürüyor

Elazığ’da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından 4,5 ve 2,9 büyükleri arasında değişen 8 sarsıntı daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından, saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan ve 6,8 büyüklüğünde meydana geldiği açıklanan deprem 6,5 olarak güncellenirken, bu depremin ardından 8 sarsıntı daha meydana geldi. En büyüğü 4,5 ve en küçüğü 2,9 büyüklüğünde olan 8 sarsıntı daha kaydedildi.

ELAZIĞ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:41

YATSI 19:02

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