Enkazdan 15 saatin ardından 1 kişi daha sağ çıkarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremde 15 saat sonra enkaz altından 1 kişi daha kurtarıldı.

Merkez üssü Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da yıkıldı. Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinden ses geldiğini belirledi. Yapılan çalışmanın ardından 1 kişi daha arama kurtarma ekiplerince enkaz altından çıkarıldı.

ELAZIĞ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:03

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