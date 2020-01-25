Umke görevlisi, enkaz altındaki Azize ile telefon bağlantısı yaptı

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yıkıntı altında olduğu belirlenen

'Azize' adlı kadına, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekibinden bir kadın görevli telefonla ulaştı. Görevli, Azize'ye seslenerek, sakin olması gerektiğini belirtip, enkaz altında bulunan diğer yakınlarını da uyanık tutmasını istedi.

Bugün saat 10.30 sıralarında gerçekleştiği değerlendirlen ve kaydedilen görüntülerde kadın görevlinin, sık sık Azize'ye ismi ile seslenerek, "Sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu anda annesi sensin. Bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Tüm güç sende. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun sakin olup hepsine destek oluyorsun. Konuşabilen herkese seslen. Hepsini konuştur. Hiçkimse uyumasın" dediği duyuldu.

Ayrıca kadın görevlinin Azize'ye telefonunun şarjının bitirmemesi uyarısında bulunup, moral verip, yapması gerekenleri de belirterek, "Telefonunu kendinden uzak tutma. Eşin konuşuyor mu ? Konuşabilen herkese seslen. Hepsini konuştur. Hiç kimse uyumasın. Herhangi birinin sesi kesildiği zaman hemen bize seslen. Biz yukarıdayız. Burnunuzdan nefes alın, ağızınızdan verin. Korkacak bir şey yok, hepimiz yukarıdayız, sakin olun" dediği görüntülerde yer aldı.

Bu arada ailesi ile enkaz altında olan Azize'nin eşi ve 1 oğlunun kurtarıldığı, diğer oğlu ile kendisine ise ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.FOTOĞRAF



ELAZIĞ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:03

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