Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere uçakla Elazığ'a geldi. Elazığ Havalimanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kentte bulunan 4 bakan ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra bölgede inceleme yapmak üzere havalimanından ayrıldı.

ELAZIĞ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:03

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