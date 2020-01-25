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Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere uçakla Elazığ'a geldi. Elazığ Havalimanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kentte bulunan 4 bakan ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra bölgede inceleme yapmak üzere havalimanından ayrıldı.

ELAZIĞ

25 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:03
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