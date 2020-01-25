Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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ELAZIĞ'daki depremde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki apartmanlardan birinin enkazında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde deprem nedeniyle yıkılan bibirlerine 50 metre mesafadeki 2 apartmanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bir apartmanın enkazında saat 17.30 sıralarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında çıkarılan ve henüz kimlikleri belirlenemeyenlerin cansız bedenler, otopsi için hastane morguna götürüldü.





ELAZIĞ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:42

YATSI 19:03

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