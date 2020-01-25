Depremde ölenlerin sayısı 29'a yükseldi

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ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Dün akşam saatlerinde saat. 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde Elazığ ve Malatya'da birçok yapının yıkılmasına neden oldu. Gün içerisinde 4'ü Malatya'da, 18'i Elazığ'da olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiği depremde ölü sayısı, AFAD tarafından akşam saat 20.00 sıralarında yapılan açıklamayla 29'a yükseldiği bildirildi.



ELAZIĞ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:42

YATSI 19:03

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