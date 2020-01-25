Elazığ beşik gibi sallanıyor

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölge beşik gibi sallanıyor. Bugün akşam saatlerinde 5.1 büyüklüğünde meydana gelen artçı depremin ardından büyüklükleri 3 ile 5 arasında değişen 5 artçı deprem daha meydana geldi.



Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Beşik gibi sallanan bölgede bugün akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki artçı depremin ardından 3.1, 4.4, 4.3, 4.1, 4.3 olmak üzere 5 artçı deprem daha meydana geldi. Bölgede deprem tedirginliği devam ederken çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

ELAZIĞ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:03

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