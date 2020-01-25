Azize’nin enkazın altından kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazı altında kalan Azize ve beraberindekilerin kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ’da yaşanan 6.8’lik deprem sonrası bir çok ilden arama kurtarma ekipleri kente sevk edildi. Mustafapaşa Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazı altında kalan Azize Çelik ve beraberindekilerin 17 saat sonra kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iki itfaiye erinin Azize Çelik’e seslenmesi ve Azize Çelik’in göçük altından elini uzattığı anlar görülüyor.

ELAZIĞ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:42

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.