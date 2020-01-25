Deprem anı güvenlik kamerasında

ELAZIĞ'da, dün 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anı bir zücaciye dükkanındaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan saat 20.55'te Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem anının görüntüleri ortaya çıktı. Elazığ kent merkezindeki bir zücaciye dükkanında deprem anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde dükkandaki malzemelerihn depremin etkisiyle sarsıldıkları kaydedildi.



ELAZIĞ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:03

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