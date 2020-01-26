Arama kurtarma çalışmaları eğitimli köpekle aralıksız devam ediyor

Elazığ’daki 6,8’lik depremde yıkılan binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları UMKE,AFAD, ITFAIYE ekipleri ve hassas burunlu eğitimli köpek eşliğinde devam ediyor.

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki yıkılan bir binanın enkazı altında kalan son bir vatandaşa ulaşmak için hassas burunlu köpek eşliğinde devam ediyor.

ELAZIĞ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:44

YATSI 19:03

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