Elazığ’da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı

Elazığ’da Cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı.

Gece boyu devam eden arama kurtarma çalışmaları gün doğumunda hız kazandı. Elazığ’da vatandaşların birçoğu geceyi sokakta geçirirken, AFAD, AKUT, UMKE, İHH ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu. Dilek Apartmanı'nın enkazında arama yapan ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ELAZIĞ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:44

YATSI 19:03

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