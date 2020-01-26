Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda bir kadın aranıyor

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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ELAZIĞ'da Cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki yıkılan binanın altında kaldığı belirtilen Sakine Düşmez'i (65) arama çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan Cuma saat 20.55'te Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Elazığ kent merkezinde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kaldığı belirtilen Sakine Düşmez'e ulaşmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Dün öğle saatlerinde kızı Nazmiye Düşmez (47), enkazdan sağ olarak çıkarılan kadın için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri, seferber oldu.





ELAZIĞ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:44

YATSI 19:03

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