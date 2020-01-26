Elazığ’da arama kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalanlar kurtarılıyor. Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ederken, çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.
ELAZIĞ
26 Ocak 2020 Pazar
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