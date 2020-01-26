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(Özel) Çöken binanın çevresindeki binalarda büyük hasar meydana geldi

İHA

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, arka sokağında kalan binalarda oluşan derin çatlaklar fotoğraf karesine yansıdı.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çöken 5 katlı binanın arkasında kalan binalarda derin çatlaklar fotoğraf karesine yansıdı. Vatandaşların deprem etkisiyle oluşan hasara rağmen evlerinden eşyalarını çıkardıkları görülüyor.

ELAZIĞ

26 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:02
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