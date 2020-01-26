Üç Bakan'dan deprem değerlendirmesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üç Bakan'dan deprem değerlendirmesi

İHA

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından 3 Bakan ortak basın açıklamasında bulundu.
Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından 3 Bakanlıktan yapılan değerlendirme toplantısından sonra basın açıklaması yapıldı. Elazığ Valilik konutunda yapılan açıklamaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, UMKE, AFAD ve diğer kurum temsilcileri katıldı.

“Toplam 35 vatandaşımız hayatını kaybetti”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 gün önce 20.55’te gerçekleşen 6.8 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde olan depremin 39’uncu saatinde olunduğunu söyledi.Bakan Soylu, “Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza, canlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet, depremle karşı karşıya kalan yaralanan bütün vatandaşlarımıza acil şifalar dileyerek hem Elazığ’ımıza hem Malatya’mıza ve depremden etkilenen bütün vilayetlerimize geçmiş olsun dileklerimle sözlerime başlamak istiyorum. Şu ana kadar 31 vatandaşımız Elazığ’da hayatını kaybetti deprem neticesinde. 4 vatandaşımız da Malatya Doğanyol’da hayatını kaybetti. Toplam 35 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu saate kadar göçük altında toplam 45 vatandaşımızı sağ olarak çıkardık. 4 büyüklüğünün üzerinde 20 adet artçı deprem meydana geldi. O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremlerinin devam ettiğini söylemek istiyorum. Şu anda Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki bir vatandaşımızın da enkaz altında çıkartıldığı bilgisini verdiler. Şu anda arama kurtarma faaliyetlerimiz bitti, tarama faaliyetlerimiz devam başlamıştır. Sürsürü Mahallemizde de 6 vatandaşımız enkazın altında. 6 vatandaşımızın da enkaz altında arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah 6 vatandaşımıza sağ salim ulaşmayı temenni ediyoruz. Şimdiden itibaren barınma, temel ihtiyaçların karşılanması, ısınma, yiyecek çalışmalarımızı süratle devam ettiriyoruz. Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın kurulumunu Malatya, hem de Elazığ’da sağladık. Buradan Elazığ ve Malatya’daki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Muhakkak artçı depremler devam ediyor. Biz de çadırlarımızı sevk ediyoruz. Barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Spor salonlarımız, okullarımız, misafirhanelerimiz, taziye evlerimiz açık ve sıcak. Mahallelerde, merkezlerde çadır kurmaya devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız burada. Diyanet İşlerinden temin ettiği hocalar vasıtasıyla ilimizin hem Malatya hem de Elazığ depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak üzere devam ediyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, hem Çevre Şehircilik Bakanlığı hem de AFAD, Elazığ Valiliği ve Mardin Valiliğine AFAD’tan 5 milyon, Çevre Şehircilik Bakanlığından 10 milyon, 5 milyon da Aile Bakanlığından ilk etapta ailelere direkt olarak aile başı verilecek nakitlerdir. Yarın sabah itibariyle Kaymakamlık ve Valilik koordinasyonunda sağlanacaktır” dedi.

“Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104’e düştü”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplam hayatını kaybeden vatandaş sayısının 35 olduğunu belirterek, hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısının 104’e düştüğünü ifade etti. Bakan Koca, “Şu an Elazığ’da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13’e düştü. Azize Çelik yoğun bakımda. 39 saatlik zaman diliminde UMKE, 112 ekibimiz 2 bin 625 kişi sahada hizmet veriyor. UMKE dünyanın gönüllü çalışan 12 bin kişiye sahip en büyük sağlık kuruluşu. Dün Emine Kuştepe’nin Azize Çelik’le telefon konuşmasına hepimiz şahit olduk. Diyaloğu hepimizi duygulandırdı. Azize Çelik’le diyalogdan kurtarılan hasta sayısı altı oldu. Azize Çelik yoğun bakımda, genel durumu iyi. Eşi ve çocuğu da serviste. Genel durumları iyi. 2 buçuk yaşındaki evladımız Yüsra Yıldız’ın annesine ulaştığımızı söylemiştim. Kendisine ve eşine kapanan Ayşe Yıldız’ın kocasını kaybettik. Yüsra’nın annesini de sağ olarak kurtardık. Yüsra da ciddi ezikleri olmayan bir bebeğimiz” şeklinde konuştu.

“Acil yıkılması gereken 12 bina var”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Doğanyol’da tek katlı, betonarme yanında yine ahırların da olduğu projeleri yapacaklarını kaydetti. Elazığ merkezde 400 rezerv konut olduğunu kaydeden Bakan Kurum, “Vatandaşlara bunları verebilecek durumdayız. Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı şekilde, onların rızasıyla yürüteceğiz. Acil yıkılması gereken 12 bina var. Elazığ merkez ve Sivrice’de 31 yıkık, 249 ağır, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespiti gerçekleştirdik. Acil yıkılması gereken 12 bina var, yıkım sürecini başlattık. Malatya’da Doğanyol ve Pütürge’de 26 yıkık, 29 metruk yapı var. 529 ağır, beş orta, 199 az hasarlı binamız mevcut. Diyarbakır Çermik’te üç yıkık, sekiz ağır, 14 az hasarlı bina var. Diyarbakır’da toplamda üç yıkık, 16 ağır, dört orta, 232 de az hasarlı binalarımız mevcut” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

26 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yan yatan bina, Bakan Kurum yanından geçtiği sırada sallandı
YEREL HABERLER Yan yatan bina, Bakan Kurum yanından geçtiği sırada ...
(Özel) Çöken binanın çevresindeki binalarda büyük hasar meydana geldi
YEREL HABERLER (Özel) Çöken binanın çevresindeki binalarda büyük ...
Büyük acı, iki kardeş tek tabutta Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER Büyük acı, iki kardeş tek tabutta Elazığ'daki ...
Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazdan 3 ceset çıkarıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazdan 3 ceset ...
Depremden korktu 2'nci kattan atladı, bacaklarını ve belini kırdı
YEREL HABERLER Depremden korktu 2'nci kattan atladı, bacaklarını ve ...
Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik'in annesi olduğu öğrenilen Sakine Düşmez'in cansız bedeni enkazdan çıkartıldı, o anları anlatan itfaiye eri ağladı
YEREL HABERLER Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri ...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Doğanyol’da tek katlı, betonarme yanında yine ahırların da olduğu projeleri yapacağız. Elazığ merkezde 400 rezerv konutumuz var. Vatandaşlara bunları verebilecek durumdayız. Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı şekilde, onların rızasıyla yürüteceğiz."
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Doğanyol’da tek ...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 31 yıkık ve 654 hasarlı bina, Malatya’da 26 yıkık ve 29 metruk yapı, 733 de hasarlı bina, Diyarbakır'da ise toplamda 3 yıkık ve 252 hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı.
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 31 ...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104’e düştü. Şu an Elazığ’da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13’e düştü."
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam hayatını ...
İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde evi hasarlı olanlara hemen kira yardımı başlatılacağını açıkladı.
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde evi hasarlı ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bölgeye 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık."
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bölgeye 10 binin ...
Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (2)
YEREL HABERLER Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor ...
Sürsürü'de, 38'inci saatte 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Sürsürü'de, 38'inci saatte 3 kişinin cansız bedenine ...
Enkazda yapılan çalışma sonucunda bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı
YEREL HABERLER Enkazda yapılan çalışma sonucunda bir kişinin cansız ...
Elazığ’da arama kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ’da arama kurtarma çalışmaları drone ile ...
Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda bir kadın aranıyor
YEREL HABERLER Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda bir kadın ...
Enkaz altındaki 65 yaşındaki kadına ulaşılmaya çalışılıyor Ekipler, UMKE görevlisinin telefonla enkaz altında konuşup kurtardığı Azize Çelik'in 65 yaşındaki annesi Sakine Düşmez’i arama çalışmalarına yoğunlaştı
YEREL HABERLER Enkaz altındaki 65 yaşındaki kadına ulaşılmaya ...
Elazığ’da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı
YEREL HABERLER Elazığ’da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat ...
Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada çalışmalar sürüyor Bölgedeki çalışmalar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada ...
Enkazdan sağ çıkarılmayı anlatan muhabir izleyenleri duygulandırdı
YEREL HABERLER Enkazdan sağ çıkarılmayı anlatan muhabir izleyenleri ...
Elazığ'da süren enkaz çalışmaları havadan görüntülendi Gece eksi 8 derecelere varan soğukta ekipler sabaha kadar aralıksız arama kurtarma çalışması gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Elazığ'da süren enkaz çalışmaları havadan ...
Arama kurtarma çalışmaları eğitimli köpekle aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Arama kurtarma çalışmaları eğitimli köpekle aralıksız ...
Depremin vurduğu Elazığ'da vatandaşların bazıları sokakta bazıları ise kapalı alanda
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Elazığ'da vatandaşların bazıları ...
Kurtarma çalışmalarını inceleyen bakanlardan deprem açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar Üç bakan kurtarma çalışmalarını inceleyip açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER Kurtarma çalışmalarını inceleyen bakanlardan deprem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X