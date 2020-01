Bakan Soylu: Sürsürü Mahallesi'nde 6 kişi enkaz altında

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısında, depremde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın enkazı altında kalan son vatandaşın çıkarıldığını belirterek, "Mustafa Paşa Mahallesi arama faaliyetleri bitti, tarama faaliyetleri başladı. Sürsürü Mahallesi'nde ise değerlendirmemize göre 6 kişi enkazın altında. Bizim ümidimiz var. Hala ümit saatleri içerisindeyiz. İnşallah 6 vatandaşımıza sağ uluşmayı temenni ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliği'nde düzenledikleri ortak basın toplantısıyla Elazığ ve Malatya'daki depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Toplantıda ilk söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkazda arama çalışmalarının tamamlandığı belirterek, tarama faaliyetinin devam ettiğini söyledi. Bakan Soylu, konuşmasında depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, başladı. 4'ü Malatya'da, 31'i de Elazığ'da olmak üzere 35 kişinin depremde hayatını kaybettiğini belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu saate kadar göçük altında 45 vatandaşımızı sağ olarak çıkardık. 4 büyüklüğün üzerinde 20 adet artçı deprem meydana geldi. Toplamda bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremlerin devam ettiğini söylemek istiyorum. Enkaz kaldırma çalışmalarımız ile arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Şu anda Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda son vatandaşımızı da çıkardık. Şu an arama kurtarma faaliyeti bitti, tarama faaliyetleri sürüyor. Sürsürü Mahallesi'nde ise değerlendirmemize göre 6 kişi enkazın altında. Bizim ümidimiz var. Hala ümit saatleri içerisindeyiz. İnşallah 6 vatandaşımıza sağ uluşmayı temenni ediyoruz."

`BÖLGEYE 10 BİNİN ÜZERİNDE ÇADIR SEVK ETTİK'

Bakan Soylu, Elazığ ve Malatya'ya ulaştırmak üzere 10 bin çadırın sevk edildiğini belirterek, vatandaşlara toplu barınma merkezlerinde kalmaları için çağrıda bulundu. Bakan Soylu, "Arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra ki; büyük bölümünün tamamlandığını beyan ettim, şimdiden itibaren barınma, temel ihtiyaçlarının karşılanması, ısınma, yiyecek, için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın kurulumunu Elazığ ve Malatya'da sağladık. Bu çadırların içerisine acil bir şekilde ısıtıcıları da gönderiyoruz. Buradan Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum, muhakkak artçı depremler devam ediyor, biz de çadırlarımızı sevk ediyoruz, ama taziye evlerimiz, spor salonlarımız açık, aş evlerimizi var. Bunlarla birlikte ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Kışın geceleri çok soğuk olduğu biliyoruz, bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Eğer toplu barınma merkezlerinde barınabilirsek işimizi daha da kolaylaştıracağız. Ama çadır sevkiyatımız aynı şekilde devam etmektedir" dedi.

'AFAD YÖNLENDİRME YAPMADAN BİR ŞEY GÖNDERMEYİN'

Türkiye'nin her tarafından AFAD koordinasyonuyla sağlanan yardımlar bölgeye ulaştığını anlatan Bakan Soylu, 'AFAD yönlendirme yapmadan kimse Elazığ ve Malatya'ya bir şey göndermesin' uyarasıda bulundu. Bakan Soylu, yarın depremzedelere 20 milyon lira yardımın da yapılacağını belirterek, "Burada lojistik grubumuz hazır ve başarılı bir şekilde sevkiyatını yapmaktadır. Hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hem AFAD, Elazığ ile Malatya valiliklerine nakdi yardımlar çıkarmıştır. AFAD'dan 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 10 milyon, 5 milyon da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, depremde etkilenenlere aile başı nakit yardımlar verilecek. Bu da yarın sabah itibariyle sağlanacaktır. Elazığ'ın içerisindeki hasarlı binalar bakanlığımız tarafından taranacaktır. Bu, afet çerçevesi içerisinde olacaktır. Pütürge'de, Sivrice'de, Doğanyol'da, Maden'de bunları sağlayacağız" diye konuştu.

HASTANELERDE TEDAVİLERİ SÜREN YARALI SAYISI 104

Bakan Soylu'nun ardından söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu an hastanelerde 104 kişinin tedavisinin devam ettiğini söyledi. Bakan Koca, UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'nin enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı diyaloğa da değinerek, sağlık görevlilerin yaptıkları diyalogla 6 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını ifade etti. Bakan Koca, şunları söyledi:

"Hastanelere başvuranların sayısı bin 607. Bu hastaların üçte ikisi ağırlıklı panik ve kaygı sebebiyle müracaat etmişti. Yaralı olan hasta sayımız, toplam 594 kişi oldu. Ve şu an hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı ise 104'e kadar düştü. Her geçen saatlerde hastanelerde yatırdığımız ve takip ettiğimiz ve yoğun bakım takibini yaptığımız hastalarımızın sayısının giderek azaldığını söylemek istiyorum. Dün Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayımız 34 olduğunu söylemiştim. 13 sayısına kadar düşmüş oldu. Ve bu 39 saatlik zaman diliminde özellikle hem UMKE ekibimiz, hem 112 acil ekibimiz toplam 2 bin 625 kişi, sahada hizmet veriyor. UMKE ekibine özellikle burada söylemek istiyorum. Dünyanın gönüllü çalışan 12 bin kişiye sahip tek gönüllü en büyük sağlık kuruluşudur. Ve sahada olağanüstü başarılar ortaya koyduklarını hepimiz gördük. Özellikle hepimizin yakından görmüş olduğu bizim çalışanımız olan Emine Kuştepe'nin ATT mezunu, Azize Çelik ile olan telefon konuşmasına hepimiz şahit olduk. Ve bu diyalog bütün ülkeyi ve hepimizi son derece duygulandırdı. Azize Çelik üzerinden diyalogla kurtarılan hasta sayısı 6 kişi oldu. Ve Azize Çelik, 2 oğlu ile birlikte eşi, toplam aileden de 4 kişi sağ olarak kurtarılmış oldu. Azize Çelik şu an anestezi yoğun bakımda, yaygın travmaları var. Genel durumu iyi, ciddi bir sorunu yok. Her iki çocuğu ve eşinin de serviste takipleri devam ediyor. Yine dün kurtarma çalışmalarında hepimizi duygulandıran 2,5 yaşındaki evladımızın durumuydu ve Yüsra Yıldız devamında annesine ulaştığımızı söylemiştim dün. Kendisine ve eşine kapanan Ayşe Yıldız'ın kocasını maalesef kaybettik, ama Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız'ı da dün sağ olarak kurtardık."

BAKAN KOCA: ACİL YIKILMASI GEREKEN 12 BİNAMIZ VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da deprem meydana geldiğinde Türkiye Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda 500´ü aşkın bir ekiple sahada çalışmalara başladıklarını belirterek, Elazığ'da yapılan çalışmalar kapsamında acil yıkılması gereken 12 binanın olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmalarını süratle hem Elazığ´da, hem Malatya ilinde yürütmeye gayret gösteriyoruz. Şimdi yapmış olduğumuz tespitlerden Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde toplam 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı ve 349 da az hasarlı bina tespiti gerçekleştirdik. Acil yıkılması gereken 12 binamız var. Bu 12 bina ile ilgili de valiliğimiz kanalıyla tebligatlarımızı yapıyor ve yıkım süreçlerini de başlatmış durumdayız. Malatya ilimizde Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde toplamda 26 yıkık, 29 metruk yapı mevcut, 529 ağır hasarlı binamız var, orta hasarlı 5 ve az hasarlı da 199 binamız mevcut. Diyarbakır'ın Çermik ilçemizde 3 yıkık, 8 ağır hasarlı, 14 az hasarlı binamız var. Toplamda Diyarbakır il ve ilçelerinde 3 yıkığımız, 16 ağır hasarlı, 4 orta hasarlı ve 232 de az hasarlı binalarımız mevcut. Depremin şiddeti sebebiyle birçok bölge ilimiz ve ilçelerimizi etkilemiş durumda" dedi.

'HIZLI BİR ŞEKİLDE BU YAPILARIN YAPIMINA GİRECEĞİZ'

Enkaz çalışmaları tamamlandığında barınma ihtiyacını kalıcı çözmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çalışmalar başlattıklarını anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Mustafa Paşa Mahalle'miz 2 yıkığımızın olduğu 23 bin metrekarelik alanı şu an arkadaşlarımız bugün sabah itibarı ile taramaya başladılar. 57 bina var bu alanda ve 641 konut, 26 dükkandan oluşan bölgede bütün binalar gezici laboratuvarlarımız, mevcut laboratuvarlar ve bölge illerinden yönlendirdiğimiz laboratuvar neticesinde hızlı bir şekilde kanıt numuneleri alınarak binaların durumları tespit edilecek ve bu bölgede zemin artı 4´ü 5´i geçmeyecek, yöre mimarisine uygun konutlarımız inşa edilecek. Diğer taraftan yine Sürsürü Mahalle'mizde mevcut enkaz çalışmaları süren binamızda ve etrafındaki 14 bin 500 metrekarelik alanda 10 adet binada, arkadaşlarımız 184 konuttan oluşan sitelerde hasar tespit çalışmalarına başladılar. Burada da yine şehir merkezinde hızlı bir şekilde bu yapıların yapımına gireceğiz. Malatya Doğanyol´da Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı, bölgeye yakışır tek katlı çelik konsorsiyum veya betonarme, yanında yine vatandaşlarımızın hayvancılık işlerini yapabilecekleri ahırların da olduğu projeleri yapacağız. Elazığ merkezimizde 400 tane rezerv konutumuz var. Vatandaşlarımıza bu konutlarımızı verebilecek durumdayız."



