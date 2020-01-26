Depremin vurduğu Elazığ'da yangın

6.8'lik depremin etkisini sürdürdüğü Elazığ'da bir apartman dairesinde yangın çıktı.

Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda 6 katlı binanın son katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına depremde görevde olan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Büyük hasarın yaşandığı evdeki alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

ELAZIĞ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:02

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