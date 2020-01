Bakan Kurum: Riskli binalar için köklü dönüşüm başlatacağız

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkaz alanında incelemelerde bulundu. Kurum, "Mahallede arama çalışmaları bitti, enkaz kaldırma faaliyetlerine başlayacağız. Riskli gördüğümüz bina varsa tespit neticesinde burada köklü dönüşüm projesini başlatacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da, arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığı Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkaz alanında inceleme yaptı. Gazetecilere de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum "Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama çalışmaları bitti, enkaz kaldırma faaliyetlerine başlayacağız. Burada riskli gördüğümüz bina varsa bu binalara ilişkin tespit neticesinde burada köklü bir dönüşüm projesini başlatacağız. Binalarda yapılan ilk tespitlerde ağır ve orta hasar mevcut. Elazığ genelinde riskli gördüğümüz, acil yıkılması gereken binalar var. Bunların hızlı bir şekilde yıkımını gerçekleştireceğiz. Dönüşümü şöyle yapacağız. Bir kısmı Mustafa Paşa, bir kısmı Sürsürü, bir kısmı da Yemişlik mevkisinde 1400 konutluk alanımız mevcut. O alana da TOKİ Başkanlığı'mız 1400 konutun yapımı için projelendirme çalışmalarına başladı. Bir de elimizde 400 rezerv konutumuz var" diye konuştu.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın bodrum katındaki iş yeri tarafından kolonunun kesildiği ve bu nedenle depremde yıkıldığı iddiasıyla ilgili Bakan Kurum, "Enkaz kaldırma sırasında kolonun kesilip kesilmediğini tespit edeceğiz. Eğer böyle bir durum söz konusu ise yaptıranla ilgili gerekli her türlü cezai işlemi uygulayacağız" dedi.

'YIKILMAMIŞ OLMASI SAĞLAM OLDUĞUNU GÖSTERMİYOR'

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın çevresindeki binaların yıkılmamasına ilişkin Bakan Kurum, "Yıkılan bina ve etrafının incelemesini yaptığımızda diğer binalarda da ağır hasar söz konusu. Onların yıkılmamış olması, sağlam olduğu göstermiyor. Yıkılan bina çok kötüymüş. Yıkacağımız yerlerdeki vatandaşlarımıza taşıma, kira yardımlarını yapacağız. Vatandaşımızla el birliğiyle bu süreci yönetmek durumundayız. Ülkemiz deprem ülkesi. Bugüne kadar depremlerde 80 bin canımız gitti. 2 gün önce Manisa'daydık. Oradaki vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya gayret gösterdik. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Onların en az mağdur olacakları şekilde bu süreci yöneteceğiz" diye konuştu.

'1,5 MİLYON ACİL ÖNCELİKLİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN KONUT VAR'

Türkiye'deki deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında da değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bugüne kadar bakanlığımızca 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. TOKİ tarafından 850 bin bağımsız bölüm ürettik. Bu yıl 100 bin sosyal konut projesini başlattık. Bunlar hepsi depreme dayanaklı projeler ve vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına yaptığımız çalışmalardır. Çıkardığımız 'Yapı Denetim Kanunu', yapmış olduğumuz düzenlemelerle yeni yapılan binalarda deprem yönetmenliğine uygun binaların yapılmasının önünü açtık. 81 il valiliğimize kentsel dönüşümle ilgili yazı gönderdik. Aldığımız kararlar 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konutun olduğunu, her yıl 300 bin konut dönüştürmek gerektiğiydi. 2019 yılında başladık. Bu yıl 5060 bin konutun dönüşümünü yapacağız. Vatandaşımızı da aynı duyarlılık içerisinde olması gerekiyor."

BAKANLARDAN SÜRSÜRÜ MAHALLESİ'NDE İNCELEME

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Elazığ'daki depremde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında yapılan arama çalışmalarını yerinde takip etti. Dilek Sitesi enkazı altında kalan 6 kişinin kurtarılması için arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca, Sürsürü Mahallesi'ne gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakanlar Soylu ve Koca, incelemelerinden sonra mahalleden ayrıldı.



