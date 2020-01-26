Sürsürü'de enkazdan 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

ELAZIĞ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 5 kişiden anne ile oğlu ve bir kız çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı.

Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazında kaldığı belirtilen 5 kişiye ulaşmak için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalarda saat 17.00 sıralarında, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarılanların anne ile oğlu ve bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için hastaneye götürüldü. Ekipler, enkazda kalan 2 kişiyi ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son çıkarılan 3 kişiyle birlikte depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a çıktı. FOTOĞARFLI



ELAZIĞ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:44

YATSI 19:03

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