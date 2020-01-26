Sürsürü Mahallesi'nde yana çöken bina yine sallandı

ELAZIĞ'da, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nde yana çöken sol blok bir kez daha sallandı. Çalışmalara ara verip enkazdan çıkan ekipler, bir süre sonra devam etti. Ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, enkaz bölgesine gelip, incelemelerde bulundu.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, merkezdeki Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Sitesi'nde enkazının altında kalan 2 kişinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin arama çalışmaları sırasında, sitenin yana çöken sol bloğu yine sallandı. Bloğa yerleştirilen hareket sensörünün uyarı vermesi üzerine ekipler, sallanan ve yıkılmak üzere olan yapıdan çıktı. Bir süre ara verilen çalışmalara, daha sonra devam edildi.

Ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sürsürü'deki enkaz bölgesine gelip, çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Dilek Sitesi'nde oturanların, enkazın altında kalan birtakım eşyaları da ekipler tarafından çıkarılıp, kamyonete yüklenerek götürüldü.



ELAZIĞ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:02

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