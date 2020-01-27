Deprem'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 4 katı Dilek Sitesi'nin bir bloğundaki yıkım alanında gece boyunca arama kurtarma çalışmaları devam etti. Ekipler kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Eksi derecelere varan soğuklukta enkaz arama altında kalanlar arandı.

Cuma akşamı merkez Sivrice üssü olan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Elazığ'da ve Malatya' da çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Dilek apartmanında yıkım sonrası enkaz arama kurtarma çalışmaları 53'üncü saatinde devam ediyor. Ekipler gece saat 02.00 sırlarında enkaz altında bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Cenaze tespit işlemeleri için morga kaldırıldı. Gece eksi derecelere varan soğukta ekiplerin çalışmalarının sabaha kadar süreceği öğrenildi. Enkaz altında 2 kişinin daha olduğu değerlendiriliyor.

ELAZIĞ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:45

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.