Sürsürü'de, enkazda kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremde yıkılan, Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazından 2 kişiyi kurtarma çalışmaları, sürdürülüyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli, cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan aramakurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi enkazının altında olduğu tespit edilen 2 kişi, AFAD, JAK, UMKE ve itfaiye ekiplerince kurtarılmaya çalışılıyor.



ELAZIĞ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

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