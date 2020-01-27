Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Elazığ'da meydana gelen 6.8 lik depremin merkez üssü Sivrice'ye bağlı Çevrimtaş köyünde evlerin bir kısmı yıkılırken tamamı hasar gördü.

Elazığ’a 60 km uzaklıktaki Çevrimtaş köyünde evlerin ve ahırların neredeyse hepsinde hasar meydana geldi. Bazı ev ve ahırlar yıkıldı. 2 kişinin hayatını kaybettiği köyde, ilk müdahaleyi Jandarma ekipleri yaptı. Ulaşımın güçlükle yapıldığı köyde onlarca hayvan telef olurken, neredeyse tüm yapıların deprem sonrası hasar gördüğü belirtildi.

ELAZIĞ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

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