Kurtulmuş ve 4 bakandan deprem bölgesinde ortak açıklama

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ ve Malatya'daki depremlerle ilgili ortak basın açıklaması yaparak son durumu paylaştı.

Açıklamada ilk söz alan İçişleri Bakanı Bakan Soylu, Cuma akşamı 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 946 artçı depremin meydana geldiğini söyledi. Bakan Soylu, enkazda bugüne kadar 45 kişinin sağ çıkarıldığını ifade ederek, "Depremden hemen sonra başlayan arama kurtarma çalışmaları 45 vatandaşımızı enkaz altında sağ çıkarabildik. Şu an itibariyle 39 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Bu sayının içerisinde olan 2 vatandaşımız kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Şu ana kadar 948 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor. Bu artçı depremlerin 21'i 4 ve üzeri, 1'i de 5 büyüklüğünde gerçekleşti. Depreminin ardından bir aksama oluşmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kargo uçaklarıyla istediğimiz araçlar ve arama kurtarma ekipleri buraya geldi. Arama ve kurtarma ekiplerine çok teşekkürlerimi iletiyorum. AFAD'ın koordinasyonunda burada çalışan bine yakın bulanan 24 saat çalışan hem arama kurtarma çalışmalarını yapan hem çadır kuran ve çeşitli çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerine de teşekkürlerimi iletiyorum. Depremin hemen akabinde Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklarımız için tüm rehber öğretmenleri görevlendirdi" dedi.

'ŞU ANA KADAR 45 BARINMA ALANI BELİRLEDİK'

Bakan Soylu, depremzedeler için 45 barınma alanı oluşturduklarını ifade ederek, şu ana kadar 24 bin 402 çadır deprem bölgelerine gönderildiğini aktardı. Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik. Barınma alanları okul, spor kompleksi, cami ve cemevlerinde oluşuyor. Bu arada köylerimizi de ihmal etmedik. Jandarma Genel Komutanlığı yönetiminde AFAD koordinasyonuyla birlikte görevdeki hasar tespitiyle ilgili talepler toplanarak, ulaştırılması gereken çadırlar gönderiliyor. Erzak ve kuru gıda yardımları da sağlanıyor. Bu tarama aynı şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 24 bin 402 çadır bölgeye sevk edildi. 26 bin 500 yatak sevk edildi. 40 bin gıda kolisini vatandaşlarımıza dağıttık. Çok doğal olarak artçı depremler vatandaşlarımızı tedirgin ediyor. Etkileri de devam ediyor. Bunun için evlerine girmekten imtina ediyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hasar tespitini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız özellikle depremde etkilenen hayvanlar ve diğer tarım ürünleriyle ilgili çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bugün itibariyle hem Elazığ'da hem de Malatya'da kamu kurumları çalışmalarına başladı. Burada herhangi aksaklık ve eksiklik ortaya koymadık."

'KONTEYNER KENT OLUŞTURACAĞIZ'

Vatandaşların evlerindeki hasar tespiti yapılmadan ve tedirgin oldukları için girmekten zorlandığını anlatan Bakan Soylu, bu durumun kabul edilir bir durum olduğu söyledi. Bakan Soylu, 1000 konteynerin yer alacağı alan oluşturacaklarını belirterek, "Malatya ve Elazığ'da 2 bin dolayında ağır hasarlı olarak tespit ettiğimiz konutlar var. Bu sayı giderek artıyor. Biz kira yardımı yapacağımızı söyledik. Ama şehrin içerisine bu kadar kiralanacak evin bulunmamasına tedbir olarak, barınma merkezlerimiz ile Şehir Hastanesi'nin şantiyesinde yeni yataklar alıp, 500 kişilik barınma alanını tesis edeceğiz. Elazığ'da belirlediğimiz alanda geçici konaklama merkezi olarak 1000 konteyner yerleştireceğiz. Altyapısıyla beraber bir konteyner kent oluşturacağız. Konutlar yapılana kadar vatandaşımızın hayatının olağan akışını aynı şekilde devam etmesini sağlayacağız" diye konuştu.

EVLERİ YIKILANLARA 41 BİN LİRA DESTEK VERİLECEK

Bakan Soylu, evleri hasar gören depremzedeler için ödeme planını da belirlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 10, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 8, İçişleri Bakanlığı'ndan 6 olmak üzere Elazığ ve Malatya'ya 24 milyon yardım yapıldı. Bu paralar hem hayatını kaybedenlerin ailelerine hem de enkaz altında kalan ailelere bir destek olarak verilecek. Evi tamamen yıkılan vatandaşlarımıza sadece 300'ü Elazığ'da 300'ü de Malatya'da olduğunu düşünüyoruz. Evi tamamen yıkılan vatandaşlarımızın bir kısmını bundan sonra kendi evlerine sokmayacağız, eşyalarını almalarına da müsaade etmeyeceğiz. Ağır hasarlı ve yıkacağımız yerlere 30 bin lira eşya parası, acil kira olarak ise 11 bin lira vereceğiz. Toplamda 41 bin lira vereceğiz. Ağır hasarlı olan ama eşyasını alabilecek durumda olduğu tespit edilenlerin eşyalarını aldıktan sonra 11 bin lira kira yardımı gerçekleştireceğiz. Orta hasarlı evlere de 5 bin lira acil yardım ödeneği vereceğiz, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz. Köylerde yıkılan evler için 11 bin lira kira yardımı vereceğiz, 5 bin lira da eşya yardımı için vereceğiz. Hasarları tespit edildiği gibi vatandaşlarımızın hesabına aktarılacak."

39 ÖLÜ, 1607 YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise depremde Elazığ ve Malatya'da 39 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, 1607 kişinin hastanelere başvurduğunu söyledi. Şu an hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam eden 86 yaralının olduğunu söyleyen Bakan Koca, yaralıların 18'inin tedavilerinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü anlattı. Bakan Koca, "Bütün ilçelerde mobil sağlık ekipleri hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca taburcu ettiğimiz hastalara evde bakım hizmetine başladık. Ve özellikle çadır ve toplu alanlarda kronik hastalıkların tespiti ve ilaca erişimini sağladık. Sahada toplam 2 bin 620 ekiple hizmet verdiklerini özellikle söylemek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü ilk günden beri başsağlığı destek mesajlarını ve bizlere vermişlerdir. Yoğun desteklerini gördük ve bugün Elazığ'a geldiler, burada kendilerine de desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

'500 KİŞİLİK EKİBİMİZLE HASAR TESPİTİ YAPILIYOR'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu an itibariyle sahada 500 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini aktardı. Binanın her türlü detayla inceleyerek, vatandaşların can güvenliğini emniyet altına almak adına çalışmaların titizlikle yapıldığını anlatan Bakan Kurum, "İnşallah hasar tespit çalışmalarını önümüzdeki en geç 10 gün içerisinde tüm evlerimizde tamamlamış olacağız. Etaplar halinde mahalle mahalle arkadaşlarımız muhtarlarla birlikte, vatandaşlarımızın binalarına girmek ve tespitlerini yapmak suretiyle hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedirler. Hasar tespit çalışmalarında bugün itibariyle Elazığ merkez, Sivrice ve Maden´de 50 yıkık binamız mevcut, 223 bağımsız bölüme tekabül ediyor. 308 ağır hasarlı, 688 bağımsız bölüme tekabül ediyor. 150 de orta hasarlı binamız mevcut. Bu binalarımızdan 22 tanesi acil yıkılacak binalardan oluşuyor. İçine girmeye izin vermeyeceğimiz, girdiği zaman vatandaşımızın can güvenliğinin risk altında olduğu binalardan ibaret. Dolayısıyla bu binaları da dün itibariyle yıkımını başlattık ve hızlı bir şekilde bu binaların yıkımını gerçekleştiriyor olacağız. Malatya'da Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt´ta toplam 155 yıkık, 1278 de ağır hasarlı binamız mevcut. Diyarbakır Çermik´te de 8 yıkık binanın yanında Bağlar, Kayapınar, Sur, Çüngüş, Çermik ve Bismil´de toplam 16 ağır hasarlı binamız var. Aralıksız hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

'DİLEK SİTESİNİN ETRAFINDAN YIKILAMASI GEREKEN 9 BİNA TESİP ETTİK'

Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkazda arama çalışmalarının tamamlandığını anlatan Bakan Kurum, Sürsürü Mahallesi'nde de kısa sürede bitireceklerini ifade etti. Bakan Kurum, Sürsürü Mahallesi'nde çöken Dilek Sitesi'nin çevresinde yıkılması gereken 9 bina tespit ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Dilek sitesi yanında bulunan hasarlı binaların da tespitlerini yapmaya bu sabah itibariyle başladık. Ağır hasarlı binalara ilişkin Sürsürü Mahallesi'nde Dilek Sitesi'nin etrafındaki 9 binada ağır hasarlı binalarımızın tespitini yaptık. Bu binaların da yıkılması gerekliliği ortaya kondu, hem hocalarımız, hem de teknik elemanlarımız vasıtasıyla. Dolayısıyla bu bölgede toplamda 184 adet dairemiz riskli durumda. Bu konutların zaten 24´ü depremde yıkılmıştı, 160 dairemiz de ağır hasarlı olması sebebiyle vatandaşlarımızı bölgeden taşımaya yürütecek kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz. Bugün itibariyle de Sürsürü Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızla görüşme işlemlerimiz başladı. Amacımız Kartal´da olduğu gibi burada da en geç Şubat sonu temelimizi atıp yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmektir."

ELAZIĞ'DA 2 BİN KONUT YAPILACAK

Elazığ'da acil olarak yıkılması gereken 22 binanın olduğunu aktaran Bakan Kurum, bu binalarla ilgili yıkım işlemleri bugün itibariyle başladığını söyledi. Bakan Kurum, "Tüm Elazığ´a ilişkin 2000 adet yeni konut üretimine başlıyoruz. Saha çalışmaları ve zemin etüt çalışmaları bugün itibariyle başlamış durumdadır. Buraya da zemin artı 3'ü geçmeyecek, Elazığ´a yakışacak, Elazığ´ın kültürünü yansıtacak önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz. Projemizi Yemişli´de bulunan rezerv alanımızda yapacağız. Bu projemizi de en geç Nisan ayında başlayıp yılsonuna kadar tamamlama hedefinde çalışmalarımızı başlattık. Bu çerçevede içinde sosyal donatılarımızın, camilerimizin, okullarımızın, her türlü altyapının olacağı projemizi gerçekleştireceğiz. Amacımız hızlı bir şekilde hem hasar tespit çalışmalarını tamamlamak, hem de vatandaşlarımıza sağlam güvenli konutların inşasına başlamaktır. Bu çerçevede bakanlıklarımızla koordine halinde çalışmaktayız" diye konuştu.

'SUÇ TEŞKİL EDEN TÜM HUSUSLARLA İLGİLİ SORUŞTURMALARA DEVAM EDİLİYOR'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, deprem sonrası suç teşkil edilen hususlarla ilgili soruşturmaların Ankara ve Elazığ cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütüldüğünü söyledi. Bakan Gül, deprem nedeniyle Adıyaman ve Sivrice'deki cezaevlerinin tedbir olarak nakledildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Devletimiz milletimizin yanındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla olay anında itibaren bütün imkanlar seferber edilmiştir. Devlet millet el ele büyük bir kampanyayla büyük bir birlik içerisinde kardeşlik içerisinde tüm acıları sarmaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle depremden etkilenen bölgelerde de adli hizmetleri devam etmektedir. Tedbir olarak Adıyaman Cezaevini nakletmiştik o nakiller gerçekleşti. Tüm cezaevin mahkumların sağlık durumları iyi, etkilenen olmamıştı. Sivrice'de yine tedbir olarak cezaevi nakledilmiştir. Tüm hizmetler, adli hizmetler, otopsi hizmetler vatandaşlarımızın yine kimlik tespiti tüm ölüm ve sebepleri de büyük bir titizlikle yerine getirilmiştir. Deprem esnasından itibaren suç teşkil eden tüm hususlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konuyla ilgilide yine soruşturmalar büyük bir titizlikle devam edilmektedir. Birliğimize beraberliğimize o anlamda kastedilen her türlü davranışta yine bu konuyla ilgili titizlikle devam edilmektedir."

'DEVLETİMİZ HER ANLAMDA BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAKTIR'

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, depremin hemen ardından devletin vatandaşın yanında olduğu dikkat çekerek, tüm Türkiye'nin seferber olduğunu söyledi: Kurtulmuş, "Milletin yükünü kaldırmak için, milletin derdine deva olmak için gerçekten insan üstü bir gayret sarf eden bütün ilgili kurum ve kuruluşların çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Büyük bir fedakarlık örneğiyle çalışmalarını etkinlik içerisinde an ve an sürdürdüler ve bundan sonra da ilk andaki müdahalenin arkasından yaraların hızla sarılması meselesi geliyor. Yaralar hızla sarılacaktır. Aç ve açıkta hiç kimsenin kalmaması için gayret sarf edilecektir. Ve devletimiz her anlamda bütün vatandaşlarımızın yanında olacaktır. Bir başka teşekkür de milletimizin tamamına yapmak gerekir diye düşünüyorum. Deprem anından itibaren büyük gönül birliği içerisinde, beraberlik içerisinde, aynı acıyı paylaşarak, acıları hafifletmek için milletimizin bütün kesimleri gerçekten bu olayın üstüne gitmiştir. Devam etmekte olan yardım kampanyalarıyla birliğini ve beraberliğini göstermektedir. Ayrıca Türkiye´nin her yerinden belediyeler vasıtasıyla buradaki acıları hafifletmek için yardım malzemeleri buraya gönderilmiştir. Yine Türkiye´nin birçok bölgesinden ilgili kurum ve kuruluşlar ekipleriyle depremin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren seferber olmuşlardır. Bütün bu kuruluşlara, milletimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, milletimizin bütün fertlerine zor anda bir araya gelme becerisini gösteren 81 milyon yurttaşımıza yürekten tebriklerimizi teşekkürlerimizi ifade ediyoruz" diye konuştu.



