Elazığ'da depremde hayatını kaybeden 2 kişi defnedildi

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Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 2 kişi daha defnedildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesinde çöken Dilek Apartmanının enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Sena Karaman (14) ile Sevim Canbaz'ın (60) cenazeleri Fırat Üniversitesi Hastanesinden alınarak Mevlana Camii'ne götürüldü. Cenaze namazı öğle namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kılındı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri de katıldı. Namazın ardından cenazeler Asri Mezarlıkta defnedildi.

ELAZIĞ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

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