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(Özel Haber) Elleriyle enkaz altından çıkarmıştı: Suriyeli Mahmut, Bakanlar Soylu ve Koca ile ...

İHA

Elazığ'daki depremde karı kocayı enkazdan kurtaran Suriyeli Mahmud el Osman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte bir kez daha yıkılan Dilek apartmanı enkazında görüştü.

(Özel Haber) Elleriyle enkaz altından çıkarmıştı: Suriyeli Mahmut, Bakanlar Soylu ve Koca ile enkazda görüştü

Elazığ'daki depremde karı kocayı enkazdan kurtaran Suriyeli Mahmud el Osman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte bir kez daha yıkılan Dilek apartmanı enkazında görüştü.
Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremde, Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın’ın binalarının yıkılması üzerine enkaz altında kalarak yaşam mücadelesi vermişlerdi. Depremzedeleri elleriyle kazarak enkazdan çıkaran ise Suriyeli Mahmut El Osman olmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dilek apartmanı enkazını incelemesi sırasında Suriyeli Mahmut El Osman ile bir araya geldi. Bakanlar Soylu ve Koca, Suriyeli Mahmut’a sarılarak teşekkür ederken enkazda arama kurtarma sırasında kaybolan telefonu yerine yeni bir telefon hediye etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mahmut’a teşekkür ederek şunları aktardı:
“Milletimiz her şeyin en iyisini en doğrusunu bilmektedir. Çok zor bir durumdayız. Herkes yapılması gerekeni hem de en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Allah milletimizden razı olsun. Mahmut’ta hakikaten insanlığın kendine vermiş olduğu vazifeyi yerine getirdi. Biz 400 yıl aynı sancak altında yaşadık. Biz kardeşiz. Bu kardeşliğimize devam ediyoruz. Aynı kıbleye doğru secde ediyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Bu zor günlerde el ele birlikteliğimiz ortaya koymaya çalışıyoruz.”
Suriyeli Mahmut’un ailesinin İdlib’de olduğunun hatırlatılması üzerine Bakan Soylu, “Biz şuanda burada nasıl bir mücadele ortaya koyuyorsak, şimdi orada burada gördüğünüz sivil toplum örgütleri ile beraber orada da aynı meseleyi yapıyoruz. Nasıl burada çadır, konteyner kuruyor bombadan kaçan annelere ve çocuklara, yaşlılara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sınırımızın 2030 kilometre ilerisinde insanlık adına birbirimize sahip çıkıyoruz. Coğrafyamız büyük bir sınavdan geçiyor” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, “Biz aynı değerlere ve aynı inanca sahibiz. Mahmut’ta, Emine’de insanlığın tek bir dil olduğunu hepimize göstermiş oldu” diye konuştu.
Elazığ İtfaiyesinde Ferit Bolat, Suriyeli Mahmut El Osman'ı görmesi üzerine sarılarak teşekkür etti. Bolat, “Olay yerine gelen ilk ekibiz ve o sırada Mahmut yanımıza geldi. Bize çok yardımcı oldu. Biz tedbir aldığımızda içeride sıkışan karı kocaya ilk müdahale eden kendisidir. İsmini orada öğrendim. Telefonu ışık olarak tutuyordu orada düşürdü ve kayboldu. Elleri ve tırnakları ile kazdı. Mahmut’la beraber kan kardeşi olduk. Allah razı olsun çok faydası olduğunu” söyledi.
Suriyeli Mahmut çok mutlu olduğunu dile getirdi. Mahmut, “Burada olduğuma çok sevindim. Çok önemli bir kişiyle görüştüm. Bakan beyin telefon hediyesi için çok teşekkür ederim” dedi.

ELAZIĞ

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:27
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  • İKİNDİ 15:21
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  • YATSI 19:04
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