Enkazında sağ olarak çıkan Şahin ailesi: "Binada daha önceki depremlerde çatlaklar oluştu"

Elazığ depreminde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek apartmanının enkazında sağ olarak çıkan Şahin ailesi, binada daha önceki depremlerde çatlaklar oluştuğunu kentsel dönüşüm için kendi aralarında anlaşamadıklarını iddia etti.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Apartmanı'ndan son anda sağ çıkan Şahin ailesi deprem anında yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Baba Ahmet Şahin, eşi ve 3 çocuğunu bina yıkılmadan son anda çıkardığını aktardı. Baba Şahin, “Çocuklarım ve eşim oturuyorlardı. Deprem olduğunu anladığımda çocuklarım ve eşimi dışarıya çıkardım. Ben de tam çıkacağım sırada merdiven ikiye ayrıldı. Sonra bina yıkıldı. Yıkılan binada komşularımıza baktım hiç birinden ses alamadık” dedi.

Dilek Apartmanı'nın daha önceki depremlerde hasar aldığını ifade eden Şahin, “Bina çürüktü. Başvuru yapan komşularım oldu. Komşularıma, ‘Burası çürük, gelin imza toplayalım ve kentsel dönüşüme’ verelim dedim. Bazıları kabul etti bazıları kabul etmedi ben de ondan sonra üstüne düşmedim” dedi.

Anne Nimet Şahin,yıkılan binadan son anda kurtulduklarını söyledi. Şahin, “Deprem sırasında içerideydik. Komşularıma seslendim. Hiç kimseden ses alamadım. Çocuklarım kolumdan tutup çıkarmaya çalıştı. Allah yardım etti. Çıkmamız imkansızdı. Dışarıya çıkmaya son bir basamak kala merdiven ikiye ayrıldı. Kızım kolumdan çekerek karşıya geçebildim. Evde eşimle beraber 3 çocuğum daha vardı” dedi.

25 yıldır Dilek apartmanında oturduklarını ve binanın çürük olduğunu iddia eden Şahin, “Komşularım vefat ettiler sevinemiyoruz üzülemiyoruz. 25 yıldır oturuyoruz. Bina çürüktü sağlam değildi. Bir depremden dolayı çatlaklar oluşmuştu. Eşim belediyeye kentsel dönüşüm için başvuralım dedi. Komşuların bazıları kabul edip bazıları kabul etmedi. Eşim tek başına bir şey yapamadı" dedi.

ELAZIĞ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

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