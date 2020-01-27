Depremde Çevrimtaş köyündeki evlerin yüzde 90'ı yıkıldı

Elazığ´da, Cuma günü 22.55´te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü büyük hasar gördü. Kent merkezine 73 kilometre uzaklıkta olan, 40 haneli Çevrimtaş köyündeki kerpiç evlerin yüzde 90´ı yıkıldı.
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı gören yerlerden biri de Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü oldu. Evlerin yüzde 90´ının yıkıldığı köydeki hasar, depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.
Deprem esnasında 6 kişinin enkaz altında kaldığı köyde, Ramazan Ertaş ve Yaşar Güçlü ölü olarak, 4 kişi de yaralı olarak çıkarıldı. Yazın nüfusu 400 kişiyi bulan köy sakinlerinin hayvancılık yaptığı bildirildi. 30´a yakın büyükbaş hayvanın telef olduğu köy, depremin ardından boşaltıldı. Havadan da görüntülenen köyde, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.
ELAZIĞ
27 Ocak 2020 Pazartesi
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