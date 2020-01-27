Elazığ’da yeni çadır kentler kuruldu

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ Sivrice de meydana gelen 6.8’lik depremde dışarıda kalan vatandaşlar için çadırlar kurulmaya devam ediyor.

Merkez üssü Sivrice olan 6.8’lik Elazığ depreminde dışarıda kalan vatandaşlar için çadırlar kurulmaya devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Belediye binası arkasında 97 AFAD çadırı kuruldu. Kurulan bu çadırlar da yarısından fazlasına vatandaşlar yerleşirken, bunun 5’i çocuklu aileler bulunmakta. Kurulan çadırlarda elektrik aktarımı yanı sıra sobalarda bulunmakta ve sağlık ekipleri görevlendirilmiş durumda. İhtiyaç duyan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından çadırlar kullanıma hazır durumda bulunduruluyor.

ELAZIĞ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:45

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.