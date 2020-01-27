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UMKE görevlileri, Ayşe Yıldız'ı enkaz altında yaptıkları müdahale ile kurtarmış

DHA

ELAZIĞ'daki Mustafapaşa Mahallesi´ndeki enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız'a (25), enkaz altında ilk müdahaleyi yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri, Yıldız'ın hayatta kalması için büyük çaba gösterdikleri ortaya çıktı.

ELAZIĞ'daki Mustafapaşa Mahallesi´ndeki enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız'a (25), enkaz altında ilk müdahaleyi yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri, Yıldız'ın hayatta kalması için büyük çaba gösterdikleri ortaya çıktı.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın altında kalan Nüsra Yıldız 24 saat, annesi Ayşe Yıldız 28 saat sonunda enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ayşe Yıldız'ın hayatta kalması için mücadele eden UMKE görevlilerinin kadına ilk müdahaleyi enkaz altında yaptığı ortaya çıktı. Ayşe Yıldız'a ulaşan ekipler, önce serum takarak sıvı takviyesi yaptı, ardından gerekli müdahalede bulundu. UMKE görevlileri, o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. 
'AYŞE HANIM ŞU AN HAYATTA OLMAYABİLİRDİ'
Bilecik'ten Elazığ'daki depremde görev almak için gelen UMKE çalışanı paramedik Hatice Yücel, Yıldız'a enkaz altında ilk müdahaleyi yaptı. Yücel, Yıldız'a yaptığı müdahaleyi şöyle anlattı:
"Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde çalışıyorum. UMKE'de aktif bir şekilde çalışmalara katılıyorum. Deprem olduğunu duyduğumuzda çantamı hazırladım, yola çıktık. Enkazdan ilk önce bebeğimizi çıkardılar. Daha sonra aşağıda annesinin de sağ olduğunu, içeri çok dar olduğu için ona müdahale edecek ufak tefek birine ihtiyaç olduğunu söylediler. Ben hemen gönüllü oldum. Üstümdeki montu çıkarmam gerekiyordu. Jandarma arama kurtarma ekibinden komutan ile birlikte aşağı indik. Sonra tek başıma ilerlemem gerektiğini söyledi. Onun tarifiyle sol-sağ yaparak 5 metre kadar sürünmem gerekti. Kafamı kaldırabileceğim bir alan söz konusu değildi. Sürünerek Ayşe Hanım'a ulaştım. Koluna zor uzanabiliyordum. Benim için çok zordu. Hayatımda açtığım en zor damar yoluydu. Damar yolunu açtıktan sonra serumunu taktım. Yaşamsal bulgularını kontrol ettim. 'Senin için buradayız, bak ben de senin yanındayım şu an' dedim. İhtiyacı olan sıvıyı taktık. Kurtarılması için iki saat bir çaba gösterildi. Biz ona bu müdahaleyi yapmasaydık belki Ayşe Hanım şu an hayatta olmayabilirdi."
'İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN DIŞARI ÇIKARMAYI BAŞARDIK'
Ayşe Yıldız'a ilk müdahaleyi yapanlardan arasında başka bir UMKE çalışanı ise Samsun'dan genel Burak Kasa oldu. Kasa, "Arkadaşlarımız ilk müdahaleyi yaptılar. Sonra enkaz alanına bizim girmemiz gerekti. Ben jandarma ile birlikte enkaz alanına girdim, gerekli ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sabitleme işlemini yaptım. İlk müdahalenin ardından dışarı çıkarmayı başardık. Yaklaşık 3-4 metre derinlikte bir çukurdu. O çukuru geçtikten sonra enkaz alanına, Ayşe hanımın yanına doğru gidebilmek için 50 cm genişliğinde yer var. Oradan sürünerek gitmek zorunda kaldık" diye konuştu. 

ELAZIĞ

27 Ocak 2020 Pazartesi

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