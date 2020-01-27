Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi ile Malatya'nın Doğanyol ilçesi arasında bulunan, birçok köye ulaşımın sağlandığı yolda, 6.8'lik depremde derin yarıklar oluştu. Aynı bölgedeki dağlarda heyelanlar da meydana geldi. Havadan görüntülenen bölge, depremin etkisini gözler önüne serildi.

Elazığ merkezli 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Sivrice ilçesi ile Malatya Doğanyol arasında bulunan, birçok köye ulaşımın sağlandığı yolda derin yarıklar oluştu. Çatlaklar ve çökmelerin de meydana geldiği yollar, drone ile havadan görüntülendi. Bölgedeki dağlarda ise heyelanlar meydana geldi.

KARADAN VE HAVADAN HASAR TESPİTİ

Öte yandan depremin vurduğu kırsal bölgelerde, hem havadan hem de karadan hasar tespit çalışmaları da sürdürülüyor. Ekipler, enkazlarla ilgili helikopterlerle arama- tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Sivrice ilçesine giderek, çalışmaları yerinde inceledi.



ELAZIĞ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:45

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.