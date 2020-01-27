Elazığ'da 5 katlı binada yıkılma tehlikesi

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Elazığ'da depremde hasar alan 5 katlı bir binada yıkım tehlikesine karşı tedbir alınıp inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan altı iş yeri üst 5 katı daire olan depremde hasar alan Altunbaş Apartmanı yıkılma tehlikesi bulununca tedbir alındı. Apartmanın kontrollü bir şekilde yıkılması planlandığı ve ekiplerin bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Bölgede iş makineleri tedbir alırken itfaiye aracının merdiveni ile yukarıdan inceleme yapılmaya başlandı.

ELAZIĞ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

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