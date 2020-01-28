Elazığ'da hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürüyor

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından merkezde yıkılma tehlikesi oluşan binalarda yıkım çalışmaları geceden itibaren sürüyor.

Cuma akşamı saat 20.55'te meydana gelen depremin ardından Elazığ'da birçok binada hasar oluştu 41 kişi hayatını kaybetti. Merkez'de bulunan İcadiye Mahallesi'ndeki 27 yıllık binada yıkılma tehlikesi meydana geldi. 5 katında daire olduğu görünen ancak zemin ve dükkanlarla 8 kat olan bina boşaltılıp mühürlendi. Binanın çevresinde akşam saatlerinde ekipler güvenlik tedbiri aldı. Bina, dev vinç ve kepçe yardımıyla kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Yıkım çalışmaları sabah kadar sürerken aynı durumda olan yan binada da yıkım çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan benzer durumda olan bazı binalarda da yıkım çalışması başlatılmasının planlandığı belirtildi.

ELAZIĞ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.