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Elazığ’da meydana gelen depremin ardından Sürsürü Mahallesi’nde 10 kişinin hayatını kaybettiği Dilek apartmanında enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışması havadan drone ile görüntülendi.

Geçtiğimiz Cuma akşamı saat 20.55’te meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Elazığ ve Malatya’da 41 kişi hayatını kaybetti. Sürsürü Mahallesi’nde bulunan Dilek apartmanında da 10 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin bulunduğu binada enkaz çalışmaları dün akşam saatlerinde başladı. İş makineleriyle yapılan çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.

ELAZIĞ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

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