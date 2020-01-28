Elazığ'daki riskli binanın yıkımı sürüyor

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 7 katlı binanın yıkım çalışmaları sürüyor.

Sivrice merkezli depremde hasar gören Elazığ'ın İcadiye Mahallesi Necdet Doğan Caddesi'ndeki 7 katlı Altunbaş Apartmanı'nda risk tespit edilip, yıkımına karar verildi. Caddenin her iki tarafı güvenlik gerekçesiyle bariyerlerle kapatılarak, dün akşam binanın yıkımına başlandı. Ekipler, gece boyu devam eden yıkım çalışmalarına sabaha karşı kısa bir ara verdi. Aranın ardından önce molozlar kaldırıldı, daha sonra da vinç yardımıyla binanın yıkımı işlemi yeniden başladı.



ELAZIĞ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

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