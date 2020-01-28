Sağlık Bakanı Koca, yaralıları ziyaret etti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, depremin sembol isimlerinden UMKE personeli Emine Kuştepe ile birlikte, Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Elazığ'da, 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla konuşan UMKE personeli Emine Kuştepe ile birlikte Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Bakan Koca´nın ziyaret ettiği hastalar arasında, enkazdan çıkarılışı esnasında sedyenin taşınmasına yardım ettiği Fatma Yamış ve Kuştepe'nin telefonla konuştuğu Azize Çelik, eşi Cengiz Çelik ile oğlu Muhammet Çelik de yer aldı.

Bakan Koca, yaralılarla bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



ELAZIĞ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.