Depremde ağır hasar gören binalar kontrollü olarak yıkılıyor

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve tehlike arz eden binalar kontrollü olarak yıkılmaya başlanırken vatandaşlar da evlerinden eşyalarını çıkarmaya başladı.

Elazığ depremi sonrası enkazlar da arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan görevliler, depremde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaları tespit etti. İçerisinde herhangi bir canlı olmadığı belirlenen binalar, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkılıyor. Vatandaşlar ise, evlerine girerek eşyalarını çıkarmaya başladı.

ELAZIĞ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

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