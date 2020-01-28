Depremin beklemeye gelmeyeceğinin en büyük kanıtı oldular 7 kişilik aileden 6 kişi enkazın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu Lavabodaki yaşlı annesini beklemeyip ailesini dışarı çıkartarak enkazın altında kalmaktan kurtardı

Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde saniyelerin bile ne kadar önemli olduğunun en büyük kanıtı Kaplan ailesi oldu. Sürsürü Mahallesindeki Dilek apartmanında oturan Kaplan ailesi, enkazın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Faruk Kaplan, lavaboda olan annesini beklemeyip kızı ve eşini dışarı çıkartıp hayatlarını kurtardı. Lavaboya giden 80 yaşındaki Türkan Kaplan ise enkazın altında kalarak hayatını kaybetti. Ekiplerin yaklaşık 65 saatlik çalışmasıyla dün cansız bedenine ulaşılan Türkan Kaplan, enkazın altından çıkartılan son kişi oldu.

Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesindeki Dilek apartmanının enkazının altında kalan son kişi olan 80 yaşındaki Türkan Kaplan’ın cansız bedeni, ekiplerin çalışması sonucu 65 saat sonra çıkartıldı. Annesinin cenazesini morgdan almaya giden oğlu Faruk Kaplan, o gece yaşananları anlattı. Annesinin lavaboya gitmesinin ve 14 yaşındaki kızı Elif’in deprem esnasında ağlayıp paniklemesinin adeta bütün ailesinin hayatını kurtardığını söyleyen Kaplan, lavaboda olan annesini almaya giderken kızının ağlamaya başlayarak çıkmak istediğini, bu yüzden annesini beklemeyip kızı ve eşini dışarı çıkarttığını belirtti. Faruk Kaplan, kapıdan dışarı çıkar çıkmaz saniyeler içerisinde binanın çöktüğünü dile getirdi.



Kızı, damadı ve torunu da depremden 2 dakika önce evden çıktı

Depremden yaklaşık 2 dakika önce evlerinde misafir olan kızı Selda Tarınç, damadı Sercan Tarınç ve 8 yaşındaki torununun deprem olmadan yaklaşık 2 dakika önce evlerine gitmek için ayrıldıklarını söyleyen Kaplan, içeride kalabalık oldukları takdirde toparlanana kadar binanın üzerlerine çökeceğini ve altında kalacaklarını dile getirdi.

Annesinin deprem esnasında lavaboda olduğunu ve bu yüzden ilk önce eşi ve kızını alıp dışarı çıkarttığını söyleyen Faruk Kaplan, “Depremde çıkartılan son kişi annemdi. O gece evde 7 kişiydik. Kızım, damadım ve torunum depremden 2 dakika önce kalktı. Evlerine gideceklerdi. Zaten 2 dakika olmadı aniden deprem oldu. Çok kötü vurdu. Ben salondaydım ve hemen kalktım. Eşimi mutfaktan aldım, kızımı odadan aldım. Ondan sonra kapıyı açtım, annem lavabodaydı o sırada. Elektrikler kesildi. Birinci katta olduğumuz için sokağa iner inmez bina çöktü. Çökünce zaten annemin içeride kaldığını bildim. En son çıkarılan da annem oldu. Öyle bekledik, çok zor oldu yani. Saniyelerle kurtulduk. Bizim damat ile komşunun oğlu 23 kişiyi çıkarttılar. İkinci kattaki daire benim dairemin hizasına gelmişti. Orada da anne ve 2 evladını aldılar, anne ile evladı vefat etmişti. Bir tane çocukları kurtuldu. Eşi o anda evde yoktu, sonradan yetişti. Herkes perişandı” diye konuştu.

Morgdan alına cenaze, namazın kılınacağı camiye götürüldü.

ELAZIĞ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

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