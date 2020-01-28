Elaz\u0131\u011f da meydana gelen 6,8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem an\u0131 kent merkezinde bulunan g\u00fcvenlik kameralar\u0131na saniye saniye yans\u0131d\u0131. Ge\u00e7ti\u011fimiz Cuma ak\u015fam\u0131 ya\u015fanan depremde Elaz\u0131\u011f da 37, Malatya da ise 4 olmak \u00fczere 41 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Kent merkezinde \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc n\u00fcn kameralar\u0131na deprem an\u0131 ve vatanda\u015flar\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 panik yans\u0131d\u0131. Vatanda\u015flar\u0131n o anda ka\u00e7\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra ortaya \u00e7\u0131kan toz bulutu da g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere yans\u0131d\u0131.