Bakan Kasapoğlu ve futbolcular, depremzedelere destek için Elazığ'da

- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki futbolcular, depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ´ı ziyaret etti.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Beşiktaşlı oyuncu Umut Nayir, Trabzonspor´un kalecisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Elazığ ziyaretlerinde açıklamalarda bulundu.

BAKAN KASAPOĞLU: ARMALARIN FARKLI OLMASININ, YÜREKLERİMİZİN AYNI ŞEKİLDE ÇARPMASINA MANİ OLMAYACAĞINI GÖSTERİYORUZ

Bakan Kasapoğlu, deprem sonrasında yaraları sarmak adına çok önemli adımlar attıklarını ifade ederek, "Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim bir daha acıları göstermesin, milletimizi bu tehlikelerden ve acılardan korusun diye dua ediyoruz. Zor zamanlar tabii ki. Birliği ve beraberliğimizi göstermemiz açısından da önemli zamanlar. Hamdolsun ki deprem anından itibaren devletimizin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, milletimizin el ele vermesiyle yaralarımızı sarmak adına çok önemli adımlar attık. Bugün burada bakanlarımızla, yerel yöneticilerimizle, milletvekillerimizle buradaki durumu istişare etmek adına ve halkımızı ziyaret etme, tesislerimizi inceleme anlamında çalışmalarda bulunacağız. Tüm gençlerimizin, spor camialarımızın selamlarını ve sevgilerini getirdik. Sporcu arkadaşlarımızla birlikte armaların farklı olmasının, yüreklerimizin aynı şekilde çarpmasına mani olmayacağını gösteriyoruz. Gerek bakanlığımızın spor tesisleri gerek havuzlarımız, gençlik merkezlerimiz ve devletimizin tüm kurumlarıyla inşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. Gençlerimize özellikle teşekkür ediyorum gönüllülük faaliyetleri için. Bu bizi ziyadesi ile mutlu etti ve duygulandırdı. Bundan sonraki süreçte devam eden yatırımlarımızı hızlandırma ve bakım-onarım konusunda faaliyetlerimizi dün itibariyle başlattık" dedi.

SELÇUK İNAN: ÜLKE OLARAK BUNUN DA ALTINDAN KALKACAĞIMIZA İNANIYORUM

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan da destek olmak amacıyla Elazığ´a geldiklerini söyleyerek, "Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Kulüplerimizi temsilen destek olmak amacıyla buraya geldik. Yaraları sarmak adına da üzerimize düşen bütün görevleri yapmaya hazırız. Hep beraber ülke olarak bunun da altından kalkacağımıza inanıyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

UMUT NAYİR: MİLLET OLABİLME BİLİNCİ, BU TİP DURUMLARIN ALTINDAN KALKABİLMEYİ GEREKTİRİYOR

Beşiktaş´ın golcüsü Umut Nayir ise millet olabilme bilincine vurgu yaparak, "Milletimizin başı sağ olsun. Millet olabilme bilinci, bu tip durumlarda birlikte olabilmeyi ve altından kalkabilmeyi gerektiriyor. Çok şükür biz de başından itibaren bunu gösterdik. Sayın Bakanımızın önderliğinde maddi manevi her şeyi yapabilmek, yardım edebilmek adına buradayız. İnşallah bir an önce bu kötü durumdan birlik ve beraberlik içinde kurtulup yeniden huzurlu ve mutlu günleri yaşayacağız" açıklamasında bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR: VATANDAŞLARIMIZIN YÜZÜNDE TEBESSÜM BIRAKABİLİRSEK ÇOK MUTLU OLURUZ

Trabzonspor´un milli kalecisi Uğurcan Çakır, maddi ve manevi her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Depremde yakınlarını kaybedenlere sabırlar ve baş sağlığı diliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Vatandaşlarımızın yüzünde tebessüm bırakabilirsek çok mutlu oluruz. Maddi ve manevi her şeyi yapmaya hazırız. Devletimiz, bu felaketten de sağ salim ayrılacaktır" ifadelerini kullandı.

HASAN ALİ KALDIRIM: BU ACI, HEPİMİZİN ACISI

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Türkiye´nin birlik ve beraberlikle bu zor durumu da atlatacağının altını çizerken, "Zor günler. Bu acı, hepimizin acısı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bizler burada futbol camiası olarak hem Elazığ hem de Malatya´ya destek olmaya ve moral vermeye geldik. Ülke olarak, zor günleri her zaman birlik ve beraberlikle atlattık. Bu günleri de atlatacağımıza eminim. En kısa zamanda yaralarımızı sarıp tekrardan dik bir şekilde devam edeceğimizden hiçbir şüphem yok" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Kasapoğlu´nun açıklamaları

-Futbolcuların açıklamaları