Bakan Kasapoğlu ve milli futbolcular destek için Elazığ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli futbolcular Umut Nayir, Uğurcan Çakır, Selçuk İnan ve Hasan Ali Kaldırım ile birlikte depremzedelere destek olmak amacıyla Elazığ'a gitti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Millet olarak inşallah birlik ve beraberliğinin her alanda olduğu gibi armaları, renkleri farklı olsa da spor camiasının temsilcilerinin burada olması çok önemli" dedi.

Elazığ’da yaşanan depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. 6.8 şiddetindeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasiler ve spor camiası deprem bölgesinde incelemelerde bulunurken Elazığlılara da moral verdi. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Beşiktaşlı Umut Nayir, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, Galatasaraylı Selçuk İnan ve Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım da destek için Elazığ’a geldi. Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenlenirken, Elazığlılara geçmiş olsun dileklerinde bulundular.



Kasapoğlu: "Kulüplerimize ve spor camiasına teşekkür ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, spor camiasının güzel duygularını Elazığ'a getirdiklerini dile getirerek, "Spor camiasının, ülkenin bütün sporcularının, gençlerin güzel duygularını, selamlarını Elazığ’a getirdik. Bu vesileyle Selçuk, Uğurcan, Hasan Ali ve Umut’a teşekkür ediyorum. Bütün kulüplerimize ve camialarımıza da teşekkür ediyorum. Millet olarak inşallah birlik ve beraberliğinin her alanda olduğu gibi armaları, renkleri farklı olsa da spor camiasının temsilcilerinin burada olması çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza ait hamd olsun tesislerimiz, spor salonlarımız basta olmak üzere milletin olan tesisleri yine milletin hizmetine açtık. Yaraları birlikte saracağız. Bundan sonra bakanlığa ait spor tesisleri, yurtlar ve diğer alanlardaki çalışmaları da masaya yatıracağız. Çalışmalar başladı. Elazığ için gerekli görülen yatırımlar başladı. Emek gösteren herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.



İnan: "Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız"

Bakan Kasapoğlu’nun konuşmasının ardından Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu oyuncular da açıklamalar yaptı. İlk olarak söz alan sarıkırmızılı futbolcu Selçuk İnan, “Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Böyle günlerde acılarımızı millet olarak paylaşıyoruz. Hem maddi, hem de manevi olarak spor camiası adına üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.



Nayir: "Bu durumdan birlik içinde kurtuluruz"

Beşiktaşlı Umut Nayir ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Millet olarak bu tip durumların altından kalkabilmek gerekir. Bizim de bu gücümüz var. Bakanımızın önderliğinde spor camiası olarak bir araya geldik. İnşallah bu durumdan birlik içinde kurtuluruz."



Çakır: "Devletimiz bu durumdan kurtulacak"

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır da depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Vatandaşların acılarını birlikte paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünde bir tebessüm bırakmak istiyoruz. Maddi ve manevi ne yapmamız gerekiyorsa hazırız. Devletimiz bu durumdan kurtulacak" şeklinde konuştu.



Kaldırım: "En kısa zamanda yaralarımızı saracağız"

Fenerbahçeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım, millet olarak zor günler geçirdiğimizin altını çizerek, "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Futbol camiası olarak hem Elazığ, hem Malatya’ya maddi ve manevi destek olmaya geldik. Her zaman sizin yanınızdayız. Ülke olarak hep zor günleri atlattık. Bu günleri de atlatacağız. İnşallah en kısa zamanda yaralarımızı saracağız" ifadelerini kullandı.

