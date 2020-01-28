Enkazdan son çıkartılan yaşlı kadının cenaze namazı kılındı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde enkazın altından son çıkartılan yaşlı kadının cenaze namazı kılındı.

Elazığ’da meydana gelen depremde Sürsürü Mahallesinde çöken Dilek Apartmanının enkazının altından son çıkartılan 80 yaşındaki Türkan Kaplan için Yeşil Camisinde cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kılınan cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı.

Enkazdan yaklaşık 65 saat sonra çıkartılan Kaplan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesi Işıktepe köyüne götürüldü.

ELAZIĞ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.