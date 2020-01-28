Elazığ'daki deprem anı güvenlik kamerasında

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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MERKEZ üssü Elazığ´ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem anı, Elazığ´daki bir kırtasiye mağazasının güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, mağazada bulunanlar, sarsıntıyla panikle kendilerini dışarı atıyor.

Elazığ'da bir kırtasiye mağazasının güvenlik kameraları, deprem anında yaşananları kaydetti. Depremin olduğu sırada, mağazada bulunanlar, sarsıntıyla birlikte panik halinde koşarak kendilerini dışarı atıyor. Görüntülerde, depremin etkisiyle mağazanın rafları ve raflardaki eşyaların savrulması da görünüyor.



ELAZIĞ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

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AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

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