Sürsürü Mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyor

ELAZIĞ'ın Sürsürü Mahallesi'nde, depremde yıkılan binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında, apartman sakinlerine ait eşyalar ekipler tarafından çıkarılıyor.
Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi`nde bulunan depremde yıkılan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği 4 katlı Dilek Apartmanı`nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları dün tamamlandı. Enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilek Apartmanı sakinlerine ait enkazda kalan eşyaları da çıkarmaya başladı.
ELAZIĞ
28 Ocak 2020 Salı
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