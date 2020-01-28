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Diyarbakır annelerinden Elazığ’da depremzedelere ziyaret

İHA

HDP önünde çocukları için oturma eyleminde olan aileler Elazığ'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ve yaralılara ziyaret de bulundu.

Diyarbakır annelerinden Elazığ’da depremzedelere ziyaret

HDP önünde çocukları için oturma eyleminde olan aileler Elazığ’da depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ve yaralılara ziyaret de bulundu.
HDP il başkanlığı önünden çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve oturma eyleminde bulunan aileler, Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından hayatını kaybeden ailelere ve Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralı vatandaşlara ziyarette bulundu.
Ailelere Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım eşi Berivan Kaldırım ve AK Elazığ Elazığ Milletvekili Sermin Balık eşlik etti.

ELAZIĞ

28 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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