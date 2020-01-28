Bakan Soylu, depremden zarar gören yerleri havadan inceledi

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle Elazığ'da depremden zarar gören bölgeler ile çadır kurulan alanları inceledi.

Geçtiğimiz cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bazı binalar yıkılmış 41 kişi hayatını kaybetmişti. Birçok evin hasar aldığı Elazığ'da depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışırken, 10 bin çadırla şehir genelinde 10 ayrı bölgede çadırkentler kuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün helikopterle Elazığ'da depremden zarar gören bölgeler ile çadır kurulan alanları inceledi. Helikopterden şehirdeki durum görüntülere yansıdı.

ELAZIĞ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

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