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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sağlık Bakanı Koca'dan, 'coronavirüs' açıklaması

DHA

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Şüpheli olup coronavirüs şüphesi tanısı alan hiçbir hastamız olmadı. Şu an sonucunu beklediğimiz hiçbir hastamız da yok" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Şüpheli olup coronavirüs şüphesi tanısı alan hiçbir hastamız olmadı. Şu an sonucunu beklediğimiz hiçbir hastamız da yok" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, Çin'in Wuhan kentinden yayılan coronavir ile ilişkin Bakanlık olarak ilk günden itibaren bütün tedbirleri alma çabası içinde olduklarını söyledi. Çin'den gelen yolcuların havalimanlarında alınan önlemler çerçevesinde termal kameralardan geçirildiğini ifade eden Bakan Koca, "Bugüne kadar termal kamerayla şüpheli olarak tespit edilen kimse olmadı. Bütün ekibimiz hazırlıklı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi de oluşturduk. Ayrıca Bakanlık bünyesinde bir bilim kurulu da oluşturuldu. Bu konuda vatandaşımızın endişeye kapılmaması gerektiğini ve Bakanlık olarak bizim uyarılarımıza kulak verilmesini önemsediğimizi belirtmek isterim."
'AKSARAY'DA SADECE 1 ÇİNLİ DE H1N1 TANISI KONULDU'
Bakan Koca Aksaray'a dünden bu yana gündemde olan 1'i rehber, 97u turist olan 10 Çinli ile 2 türk tur rehberinin sağlık durumları ile ilgili de bilgi verdi. Koca, "12 kişinin içinde sadece bir kişinin öksürük ve halsizlik yakınmasıyla başvurması neticesi 12 kişiyi izole bir ortamda sonuç çıkana kadar yakın takip etmeyi uygun bulduk. Hastalık genelde zatürre tablosuyla ilerleme potansiyeli taşıyor. Ama bu hastamızda herhangi bir ilerleme olmadı. Örnek numune çalışmasında H1N1 olarak kesin tanısını almış olduk. Böylece, herhangi bir şüphenin olmadığından emin olduk" ifadelerini kullandı.  
'AMBULANSA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ BİR UÇAKLA GETİRMEKTEN YANAYIZ'
Bakan Koca, Çin'den Türkiye'ye dönmek için Başkonsolosluğa başvuran Türk vatandaşlarına ilişkin, "Pekin Büyükelçiliğimize müracaatlar olduğunu biliyoruz. Şuan Türk vatandaşımız olarak 25 kişiye yakın bir başvuru var. Bununla ilgili hem Dışişleri Bakanlığımız hem de Milli Savunma Bakanlığımızla iş birliği içerisinde hareket edeceğiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın ambulansa dönüştürülmüş bir uçağıyla getirmekten yanayız. Şu dönemde büyükelçiliğe müracaat eden ateşli veya hastalık belirtisi olan hiç kimse yok. Bu konuda deneyimli olan bir ekibi ambulans uçakla, güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin´e göndermeyi ve oradan vatandaşımızı getirmekten yanayız. Biz dışarı da enfeksiyon riski ile karşılaşan hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmak istemiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'yle de zaten yakın iletişim halindeyiz. İzin noktasında da bütün girişimler yapıldı. Önümüzdeki 24 saat içinde muhtemelen, Çin'in de izin vermesiyle vatandaşımızı getirmek istiyoruz. Vatandaşımızı sahipsiz bırakmak istemiyoruz" diye konuştu. 
'ŞU AN SONUCUNU BEKLEDİĞİMİZ HİÇBİR HASTAMIZ YOK'
Bakan Koca, en ufak şüpheli bir durumun ciddiyetle incelendiğini belirterek, "Şüpheli olup coronavirüs şüphesi tanısı alan hiçbir hastamız olmadı. Şu an sonucunu beklediğimiz hiçbir hastamız da yok. Biz tüm bunlara rağmen tedbirlerimizi erkenden başlattık. Özellikle Sağlık Bakanlığı´nın uyarılarına dikkat edilmesine önem veriyoruz. Olayı daha fazla büyüterek farklı boyutlara götürülmemesini özellikle belirtmek istiyorum." dedi.
BAKAN KOCA, AZİZE ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ
Bakan Koca ve beraberindeki heyet, daha sonra Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde apartmanın çökmesi ile birlikte enkaz altında kalan ve ekipler tarafından 17 saat sonra kurtarılan AzizeCengiz Çelik çifti ile çocukları Feti Ahmet ve Muhammed Faruk´u ziyaret etti. Bakan Koca, çifte ve çocuklarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Koca, Azize Çelik ile yaptığı konuşmada, "Rabbim bu acıyı milletimize yaşatmasın. Siz hep mücadele ettiniz. Mücadeleyi hiç bırakmadınız. Arama çalışmalarında herkes, fedakar ve özveriliydi. Bugün Sivrice'de 7'inci sahra hastanemizi açtık. Oradaki arkadaşlarda hep dışarıdan gelen arkadaşlar" açıklamasında bulundu.
'O TAŞLARIN ARASINDAN ÇIKTIK'
Azize Çelik ise "Rabbim bir daha göstermesin. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ben onu görmeyi çok istiyorum. Gelmiş buraya ama ben onu göremedim, yoğun bakımdaydım. Allah kimseye göstermesin o depremleri. O taşların arasından çıktık, çok şükür. Beni kurtaranları delikten gördüm. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:06
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