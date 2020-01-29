UMKE personeli, göçük altında ameliyat dahi yapabiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

UMKE personeli, göçük altında ameliyat dahi yapabiliyor

DHA

- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreminin hemen ardından çevre illerden bölgeye sevk edilen Sağlık Bakanlığı´na bağlı 635 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, kurtarma çalışmaları sırasında gösterdiği performansla tüm Türkiye´nin takdirini kazandı. Mobil iletişim merkeziyle ekipler arası koordinasyonu da profesyonelce yöneten UMKE´ciler, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen yaralılarla seslenerek ya da telefonla iletişim kurup hayatta tutmaya çalışmaktan, göçük altında solunum tüpü takmaya, damar yolu açmaya, hatta cerrahi işlem yapmaya kadar...

- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreminin hemen ardından çevre illerden bölgeye sevk edilen Sağlık Bakanlığı´na bağlı 635 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, kurtarma çalışmaları sırasında gösterdiği performansla tüm Türkiye´nin takdirini kazandı. Mobil iletişim merkeziyle ekipler arası koordinasyonu da profesyonelce yöneten UMKE´ciler, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen yaralılarla seslenerek ya da telefonla iletişim kurup hayatta tutmaya çalışmaktan, göçük altında solunum tüpü takmaya, damar yolu açmaya, hatta cerrahi işlem yapmaya kadar pek çok radikal tıbbi müdahalede bulunabiliyor.
Elazığ´da Cuma günü meydana gelen Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, 41 kişi yaşamını yitirdi, 1607 kişi de hastanelere başvurdu. Enkaz altında kalan 45 kişi de kurtarıldı. Depremin hemen ardından çevre illerden bölgeye sevk edilen Sağlık Bakanlığı´na bağlı 635 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, kurtarma çalışmaları sırasında gösterdiği performansla, takdir topladı.
'UMKE GÖREVLİLERİ, HASTAYA ULAŞILDIĞI ANDA DEVREYE GİRER'
Burdur UMKE sorumlusu sağlık memuru Şaban Çetin, daha önce 2011 yılında meydana gelen Van depremi, Suriye'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da aktif görev yaptığını belirterek, "15 yıldır ekibin içindeyim. Enkaz altında damar yolu açıp, gerekirse cerrahi operasyon bile yapabilecek kapasiteye sahibiz. Burdur´dan buraya 1300 kilometreyi 10 saat içinde geldik ve hemen sahada çalışmaya başladık. UMKE görevlileri arama kurtarma ekiplerinin gerekli açma çalışmalarını yapıp, hastaya ulaştığı anda devreye girer. Olay yerinde hemen hastaya boyunluk takıp damar yolu açmamız gerekebilir" dedi.
'MARMARA DEPREMİ´NDE ENKAZDAN SAĞ ÇIKANLARIN ÇOĞU ÖLDÜ´
Marmara depreminin milat olduğunu belirten Çetin, "Mesela 1999 Marmara depreminden sonra kayıplarımızın çoğu hastalara damar yolu açılmadığı için oldu. Enkazdan çıkarttık, hastaneye sevk edilirken birkaç saat sonra kaybettik insanları. Marmara depreminde gerekli müdahaleler yapılamadığı için bu kayıplar oldu. Boyunluk bile takılmadı çoğu yaralıya. 1999 depremi bu anlamda ciddi bir ders oldu, milat oldu hepimiz için ve ondan sonra bu çalışmalara daha da ağırlık verdik" diye konuştu.
'BOYUNLUK EN ÖNEMLİ MALZEMEMİZ´
Elazığ depreminde de ilk kullandıkları malzemelerden birinin boyunluk olduğunu anlatan Çetin, hangi malzemenin ne için kullanıldığını ise şu şekilde özetledi:
"Yaralıyı ilk çıkardığımız an servikal immobilizasyon sağlamamız gerekiyor, yani boynu sabit hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü depremzedelerde bir boyun travması muhakkak oluyor. O kolonlar yaralının üzerine devrilmiş vaziyette oluyor ve kişiyi çoğu zaman kıvrılmış vaziyette buluyoruz. Daha sonra ezilmeye bağlı yaralanma, uzun süreli sıkışma ve hareketsizlik sonucu ortaya çıkan ve doku zedelenmesi ve hatta böbrek yetmezliğine varan tehlikeli tablolara yol açabilen Crush sendromunu önlemek için izotonik adını verdiğimiz sıvılar takmamız gerekiyor yaralıya. Bunun için o anda damar yolu açıyoruz. Gene travmaya bağlı olarak sırt tahtasına sabitlememiz gerekiyor hastayı. Solunum yolu açmamız gerekiyor, oksijen bağlamamız gerekiyor. Diyelim bacağı veya kolu sıkışmış, çıkartamıyoruz ya da yaralının durumu kötüleşiyor, orada göçük altında ampütasyon işlemini dahi yapabiliyoruz ekipteki ortopedi uzmanı ile. Yani olay yerinde ihtiyaç olduğu anda cerrahi müdahale bile yapabiliyoruz. Hastayı ambulansa teslim edene kadar, hastaneye ulaşana kadar stabil hale getirmemiz gerekiyor yani. Cerrahi ve medikal setlerimizde ihtiyacımız olan tüm malzemeler yer alıyor o nedenle. Kurtarma faaliyetleri uzun sürdü, yaralının kanaması var, o anda göçük altında dikiş atıyoruz."
'SAĞLIK GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İÇİN SAĞLIK ÇALIŞANI OLMAK GEREKLİ'
UMKE gönüllülerinin sağlık personelinden oluşan bir ekip olduğunu vurgulayan Durmuş, "Uzman hekimlerin, Acil Tıp Teknisyeniparamediklerin, sağlık memuru, hemşire arkadaşlarımızın bulunduğu bir ekip UMKE. Talepler geliyor, şu an ekibe katılabilmek için ama bu arkadaşların bizimle birlikte olabilmesi için Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir sağlık kuruluşunda çalışıyor olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
AFET BÖLGESİNDEKİ İLETİŞİMİN KALBİ BU TIR'DA ATIYOR
Öte yandan afet-deprem anında sahanın tüm iletişimi UMKE-112 mobil iletişim TIR'ı ile sağlanıyor. Normal dönemlerde Konya´da bekletilen ve herhangi bir afet durumunda hemen bölgeye gönderilen mobil iletişim TIR'ında görev yapan Konya UMKE'den Paramedik Ünal Durmaz, şu bilgileri verdi:
"Mobil komut aracımız, afet durumlarında olay yerinin yönetildiği bir araç. Çağrı merkezi binasının dahi çöktüğünü düşünün, biz bu araçla olay yerine hareket ediyoruz. İletişim ağının tamamen çöktüğü durumlarda arama kurtarma ekipleri açısından o ağı tekrar kurabiliyoruz. Örneğin tüm hatların koptuğunu düşünün GSM hatları da dahil, o zaman biz uydudan dahi haberleşme yapabiliyoruz. Ya da yüksek frekanslı telsizimiz var. Bunlar üzerinden dünyayla da haberleşebiliyoruz. Buraya gelen UMKE olsun, 112 ekipleri olsun, diğer kurum ve kuruluşlarla ayrı ayrı ağlar kurabiliyoruz ve haberleşme sağlayabiliyoruz. Sahada çalışan bütün ekiplerimizin iletişim açısından koordinasyonunun tamamını buradan sağlıyoruz. Yani iletişim ağı çöktüğü anda, iletişimin kalbi burada atıyor diyebiliriz. Vatandaşın da burayı arayabileceği bir GSM hattı kurabiliyoruz. Uydu telefonundan haberleşme sağlayabiliyoruz. Burada aynı zamanda telsizlerimizi bu aracın içinde çoğaltılabiliyoruz. ElazığMalatya depreminde GSM operatörleri ya da haberleşme açısından bir sorun yaşanmadı, ama biz yine de ekiplerimiz için ayrı bir sistem kurduk, buradan onları yönetiyoruz."

ELAZIĞ

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Depremde 11’kişinin öldüğü 2 binanın yıkılma anları kameralarda İki binanın yaklaşık 1’er dakika arayla yıkıldığı kamera kayıtlarıyla net olarak görünürken, o sırada ileri veya geri gitmeyip ortada kalan otomobildekiler ise olayı ucuz atlatması dikkat çekti
YEREL HABERLER (ÖZEL) Depremde 11’kişinin öldüğü 2 binanın yıkılma ...
Depremzede çocuklara psikososyal destek veriliyor
YEREL HABERLER Depremzede çocuklara psikososyal destek veriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, depremzede annesinin yanına geldi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, depremzede ...
Sağlık Bakanı Koca'dan, 'coronavirüs' açıklaması
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca'dan, 'coronavirüs' açıklaması
Depremin sembol ismi Azize Çelik: "O ikisini delikten gördüm" Şehir Hastanesinde tedavisi süren Azize Çelik: "İtfaiyeden Ömer İpek bey geldi, beni o delikten çıkardı, abla ben seni almadan gitmeyeceğim’ dedi" " Bir de Aydın Bey vardı o da Mersin’den o ikisini delikten gördüm"
YEREL HABERLER Depremin sembol ismi Azize Çelik: "O ikisini delikten ...
Sağlık Bakanı Koca: “Bugüne kadar korona virüsü olan hiç bir vakamız olmadı"
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca: “Bugüne kadar korona virüsü olan ...
Elazığ'da çökme tehlikesi olan 3 bina tahliye edildi
YEREL HABERLER Elazığ'da çökme tehlikesi olan 3 bina tahliye edildi
İçişleri Bakanı Soylu ile Sağlık Bakanı Koca depremde 6 evin yıkıldığı köyde incelemede bulundu
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu ile Sağlık Bakanı Koca depremde ...
Bilim insanları, 6.8'lik depremde yüzey kırığı oluşmadığını saptadı
YEREL HABERLER Bilim insanları, 6.8'lik depremde yüzey kırığı ...
Bakan Soylu, depremden zarar gören yerleri havadan inceledi
YEREL HABERLER Bakan Soylu, depremden zarar gören yerleri havadan ...
Elazığ'ın en güvenli binası; Fethi Sekin Şehir Hastanesi
YEREL HABERLER Elazığ'ın en güvenli binası; Fethi Sekin Şehir ...
Yıkımına başlanan 7 katlı binadaki evine 2 hafta önce taşınmış
YEREL HABERLER Yıkımına başlanan 7 katlı binadaki evine 2 hafta önce ...
Diyarbakır annelerinden depremzedelere ziyaret
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinden depremzedelere ziyaret
Elazığ Belediyespor, hazırlıklarını Antalya'da devam ettireck
YEREL HABERLER Elazığ Belediyespor, hazırlıklarını Antalya'da devam ...
Bakan Kasapoğlu ve futbolculardan bir dizi ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu ve futbolculardan bir dizi ziyaret
Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak
YEREL HABERLER Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak
Diyarbakır anneleri depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri depremzedeleri ziyaret etti
66 saat sonra cansız bedenine ulaşılan Türkan Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER 66 saat sonra cansız bedenine ulaşılan Türkan Kaplan, ...
Bakan Soylu ve Koca´dan Sivrice´de inceleme
YEREL HABERLER Bakan Soylu ve Koca´dan Sivrice´de inceleme
Diyarbakır annelerinden Elazığ’da depremzedelere ziyaret
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinden Elazığ’da depremzedelere ...
Sürsürü Mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyor
YEREL HABERLER Sürsürü Mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyor
İçişleri ve Sağlık Bakanlarından depremzede aileye taziye ziyareti
YEREL HABERLER İçişleri ve Sağlık Bakanlarından depremzede aileye ...
Küçük Muhammed'den geriye sadece oyuncakları kaldı
YEREL HABERLER Küçük Muhammed'den geriye sadece oyuncakları kaldı
Elazığ'daki deprem anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Elazığ'daki deprem anı güvenlik kamerasında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X