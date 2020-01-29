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(ÖZEL) Manevi Destek Ekibi deprem bölgesinde Diyanet İşleri Başkanlığı deprem bölgesine manevi ...

İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde yakınlarını ve evlerini kaybeden depremzedelere destek vermeleri için bölgeye Manevi Destek Ekibi gönderdi. Kadın ve erkeklerden oluşan uzman ekip, vatandaşları kaldıkları çadır ve spor salonları gibi yerlerde ziyaret edip moral vermeye çalışıyor.

(ÖZEL) Manevi Destek Ekibi deprem bölgesinde Diyanet İşleri Başkanlığı deprem bölgesine manevi destek ekibi gönderdi Manevi Destek Ekibi depremden etkilenen halka moral veriyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde yakınlarını ve evlerini kaybeden depremzedelere destek vermeleri için bölgeye Manevi Destek Ekibi gönderdi. Kadın ve erkeklerden oluşan uzman ekip, vatandaşları kaldıkları çadır ve spor salonları gibi yerlerde ziyaret edip moral vermeye çalışıyor.
Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası devlet birçok imkanını depremzedeler için seferber etti. Bir yandan bölgeye acil olarak gıda, giyecek ve depremzedelerin barınması için çadır gönderen yetkililer, diğer yandan da depremin etkisinden kurtulmaları için manevi destek veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Manevi Destek Ekibi, deprem bölgesine gönderildi. Elazığ İl Müftülüğü bünyesindeki ekiple birlikte çalışmaya başlayan ekip, başta depremde yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret edip teselli ediyor. Diğer yandan hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret eden ekip, depremin etkisini üzerilerinden atmalarına yardımcı olmaya çalışıyor.Çadırlarda kalan aileleri de ziyaret eden ekip, ihtiyaçlarını gidermeleri için yol gösteriyor. Bunun için çadır da kuran ekip, buraya başvuranlara da yardımcı oluyor.

Depremzedelerin yanında olmak istedik
Depremde yakınlarını kaybedenlere manevi destek vermek için burada olduklarını belirten Ankara Yenimahalle Müftülüğü Uzman Vaizi Münevver Serim Güngör, “Manevi Destek ekibi olarak depremde evlerini kaybeden, acıları yoğun bir biçimde yaşayan depremzedelerin yanında olmak istedik. Onun için Manevi Destek Ekibi olarak buraya geldik” dedi.
Haber alır almaz bölgeye koştuklarını söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Aile Dini Rehberlik Başkanlığından Meryem Dalgıç ise “ Bu üzücü haberi aldığımızda hemen buraya koştuk. Manevi Destek ekibi olarak insanlarımıza ziyaretlerde bulunuyoruz. Burada elbette devletimizin tüm kurumları var ve gerekli yardımları yapıyorlar. Fakat bir afet durumu olduğu ve insanlar yakınlarını kaybettiği için manevi desteğin burada önemi ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Yaralıları ziyaret ettiklerini dile getiren Ankara İl Müftülüğü Din Uzmanı Özgül Günel ise, “Bizler hastanede depremzedelerimiz ziyaret ederek onlara Manevi Destek hizmetinde bulunmaya çalıştık. Yakınlarını kaybeden bu kardeşlerimiz bir taraftan deprem şokunu atlatmaya çalışıp diğer yandan da yakınlarının acılarını bir şekilde yaşamaya çalışıyordu. Bu durum onlara çok ağır gelmiştir. Bizler de onların acılarını bir nebze olsun hafifletmek, gönüllerine ferahlık sunabilmek için yanlarında bulunduk” diye konuştu.

Biz hep birlikte Türkiye’yiz
Ankara’dan gelen meslektaşlarıyla birlikte koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten İl Vaizi Rüveyda Nida Solmaz da “Depremde maddi ve manevi zarar gören kardeşlerimizin yanında olmaya ve her türlü maddi manevi desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Biz Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi ve Zazası hep beraber Türkiye’yiz. Tek yüreğiz. Allah necip milletimize ve devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bayram Demirtaş ise Manevi Destek Birimi Hakkında bilgi vererek bölgeye neden geldiklerini anlattı.

İnsanların acıları paylaşılıyor
Demirtaş, "2 Devletimizin tüm kurumları olduğu gibi başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlıklar, kurum kuruluşlar olduğu gibi biz de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak tüm birimlerimizle şu anda Elazığ’dayız. 8 kişilik bir ekiple diğer faaliyetlerin yanı sıra manevi destek dediğimiz hizmeti yürütmek için buradayız. Dini ve manevi değerlerden hareketle modern teknikleri de kullanarak ihtiyaç duyan insanların yanında durmayı ifade eden bir kavram. Biz özellik bu afet sonrasında ne yapmaya çalışıyoruz, öncelikle diğer kurum ve kuruluşlarımızda olduğu gibi insanların yanında olduğumuzu, insanların acılarını paylaşmak için geldiğimizi onlara ifade ediyoruz. Halkımız da sadece bunun için mi geldiniz, hiçbir yakınınız yok, başka bir şeyiniz yok, sadece bizim acımızı paylaşmak için geldiyseniz şeklinde büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Sağlık kuruluşlarında, öncelikle yoğun bakımlar ve servisler olsun yatan hastalarımızı ziyaret ederek onlarla konuşma, arkasından taziye evleri, maalesef kayıplarımız var. Oralarda vatandaşlarımızın acılarını paylaşma faaliyetimiz devam ediyor. Ayrıca burada evlerine giremeyen insanların kullandıkları çadır alanları var. Oralarda da hem toplu alanlarda, yani evine giremeyen insanların toplu olarak kaldıkları yerleri ziyaret ederek onlarla konuşma, dertlerini paylaşma şeklinde ilk etapta afet sonrası acil manevi destek hizmeti başkanlığı ekibi olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak burada yürütmekteyiz. Bayanlar da var erkekler de var. Doğrusunu söylemek gerekirse kadınlar bu konuda çok daha işlevsel oluyor. Çünkü bayanlar dertlerini daha rahat açıyorlar. Bizler erkekler olarak, mağdur olanlar kendi içlerinde acıyı yaşamayı tercih edebiliyorlar ama kadınlar buna daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. Bizim kadın arkadaşlarımız da bu konuda daha fazla işlev görüyorlar. Kadınlar her zaman bu ekip içerisinde bir adım önce ve sayı olarak da fazladır” diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Manevi Destek Ekibinin ihtiyaç duyulduğu süre boyunca bölgede ekip arttırıp çalışmalarını sürdüreceği de kaydedildi.

ELAZIĞ

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:01
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  • YATSI 19:06
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